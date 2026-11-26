Manuel Pimentel Almería, 26 NOV 2026 - 07:30h.

Sus compañeros le han homenajeado con una comida a la que asistieron dos antiguas alumnas que acabaron estudiando Filología Francesa

Llegó al instituto como sustituto en 1991, volvió ocho años después y en septiembre se jubiló tras más de 35 años: sus alumnos le mandaron un audio al enterarse

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Juan Rafael Parra Tejero se ha jubilado después de 35 años como docente, 27 de ellos en el IES El Palmeral de Vera, Almería, desde que obtuvo allí su plaza definitiva. El instituto ha querido despedir a su profesor de Francés con una comida en la que se han reunido buena parte del claustro actual y compañeros de otras etapas, algunos ya también jubilados. Dos antiguas alumnas suyas que, con el tiempo, estudiaron Filología Francesa, también quisieron asistir a la fiesta de despedida con la que Parra inicia su nueva etapa como jubilado.

El docente llegó al centro educativo en 1991 para cubrir una sustitución que apenas duró dos meses, pero Parra se marchó con la idea de regresar. En los años siguientes estuvo trabajando en varios centros de Almería y Málaga, entre ellos uno en Antequera, y pasó tres cursos en el IES Albujaira de Huércal-Overa. Después, volvió a Vera en 1999, ya con plaza definitiva, y allí siguió dando clase durante más de 35 años, hasta este pasado mes de septiembre.

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Sus compañeros recuerdan especialmente aquel regreso porque ese mismo año nació Isabel, su hija mayor, y Parra se cortó la coleta que llevaba por entonces. En la despedida también han destacado algunas de sus aficiones fuera del instituto, que nos pocas. Le gusta la música y practica montañismo, barranquismo y espeleología.

"El mejor profesor del mundo"

Cuando empezó el curso, los alumnos a los que había dado clase el año anterior en Diversificación se enteraron de que Parra ya no volvería al aula, quisieron mandarle un audio. En él le dijeron que esperaban con ganas a que entrara por la puerta porque con él aprendían y se lo pasaban bien. Para ellos fue "el mejor profesor del mundo", explican desde el instituto en sus redes sociales. Un mensaje de audio lleno de cariño que emocionó al docente.

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Desde el instituto también han querido mandarle todo su agradecimiento por tantos años de vocación. "Gracias por tantos años de dedicación, por tu compañerismo, por las conversaciones, las experiencias compartidas y por formar parte de la historia de nuestro instituto".

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Y han querido despedirse de él no con un 'adiós' sino con un 'hasta siempre', y con las puertas abiertas: "Recuerda que aquí siempre tendrás una puerta abierta, un café pendiente y un montón de compañeros que te quieren".

Parra tiene tres titulaciones, en Filología Francesa, Románica e Inglesa, y durante su carrera también enseñó español en Francia. Aunque se ha jubilado de El Palmeral, continúa dando clase de Francés en la UNED, donde lleva 30 años como profesor.