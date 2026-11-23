Los partidos compiten por ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de una casa

Alquiler y elecciones generales: qué propone cada partido para regular los precios

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“La entrada de la hipoteca es el mayor obstáculo para la emancipación de los jóvenes”. La frase la pronunció Pedro Sánchez el 6 de octubre, al presentar el nuevo paquete de medidas de vivienda, y en ella coinciden casi todos los partidos. Con los bancos financiando habitualmente en torno al 80 % del valor de la vivienda, el comprador tiene que reunir el resto, más los impuestos y gastos, antes de firmar. Para muchos jóvenes, esa cifra solo se alcanza con la ayuda de sus padres. De ahí que buena parte de las propuestas electorales se concentren en ese primer escalón.

Eso sí, hay que tener en cuenta que desde 2024 funciona una línea de avales públicos gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Estado garantiza ante el banco hasta el 20% del importe del crédito, y hasta el 25 % si la vivienda tiene una calificación energética D o superior, de modo que el comprador puede financiar casi toda la compra. Está dirigida a jóvenes que no superen los 35 años en la fecha de la hipoteca y a familias con menores a cargo. Los ingresos individuales no pueden superar los 37.800 euros brutos anuales, el doble si compran dos personas, y el patrimonio neto, los 150.000 euros. En julio, el Gobierno prorrogó el plazo para firmar operaciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Hasta octubre de 2025 se habían formalizado 8.549 operaciones: 6.119 de jóvenes y 2.430 de familias con hijos.

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PSOE: 50.000 euros sin intereses, sin límite de edad

La gran novedad del Gobierno es el mecanismo “Tu Casa”, incluido en el decreto de vivienda aprobado el 6 de octubre. Crea una línea de 10.000 millones de euros, gestionada también por el ICO, para conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran comprar su primera vivienda. A diferencia de los avales, tiene carácter intergeneracional, y no exige ningún requisito de edad. Todavía no se conocen sus condiciones de renta, de precio de la vivienda ni de devolución. Además, su futuro depende de la votación del decreto en la Diputación Permanente del 12 de noviembre.

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PP: avales del 100 % e impuestos al 4 %

El PP plantea ir más allá del aval actual, con garantías públicas que cubran “hasta el 95% o el 100%” de la financiación para los jóvenes. Su paquete fiscal incluye rebajar del 10% al 4% tanto el IVA de la vivienda nueva como el impuesto de transmisiones patrimoniales, este último en las comunidades que gobierna, para los compradores menores de 35 años. Feijóo calcula que las rebajas fiscales podrían suponer un ahorro de entre 21.000 y 26.000 euros en una compra de 250.000 euros.

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Proponen además una “hucha hogar”, una bonificación del IRPF durante los “primeros cuatro años de trabajo” y eximir de impuestos las donaciones de padres a hijos para comprar vivienda. El partido completa la oferta con medidas para aumentar la construcción: un millón de viviendas en cuatro años y una nueva Ley del Suelo.

Vox: sin IVA en la primera vivienda

Vox propone eliminar el IVA para la compra de la primera vivienda y bonificar al 100% las donaciones entre familiares destinadas a financiar esa primera compra. Defiende también recuperar la deducción por vivienda habitual en el IRPF, liberalizar suelo y bajar los costes de compra. Su principio de “prioridad nacional” vincularía el acceso a las ayudas de vivienda a un período mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.

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Frente Amplio y Podemos: el foco, en el alquiler

A la izquierda del PSOE, las prioridades son otras. El Frente Amplio y Podemos centran sus propuestas en ampliar la vivienda pública, regular los alquileres y castigar la especulación, y no han planteado ayudas específicas a la compra. Su argumento de fondo es que las ayudas a la demanda pueden acabar trasladándose al precio si no aumenta la oferta.

Se Acabó la Fiesta: cero impuestos

El partido de Alvise Pérez lleva la rebaja al extremo: “Cero impuestos en la compra de la primera vivienda”. Suprimiría el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales y la plusvalía municipal en esa operación.