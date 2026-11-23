El trastorno suele deberse a una mutación en una de las dos copias del gen generalmente de aparición espontánea

La investigación pretende comprender mejor por qué niños con una misma alteración genética pueden presentar manifestaciones clínicas muy diferentes

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Una enfermedad rara vinculada al autismo y que surge con la mutación del gen CHD8 se estudia en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla con la participación de familias de toda España con el objetivo de conocer todos los detalles de esta misma.

El gen CHD8, situado en el cromosoma 14, produce en las personas afectadas una sustancia constituida esencialmente por ADN y proteínas y regular la expresión de otros genes esenciales durante el desarrollo embrionario y neuronal.

El trastorno suele deberse a una mutación en una de las dos copias del gen generalmente de aparición espontánea, ha apuntado en una nota de prensa el Hospital Virgen del Rocío.

Las características del síndrome

Este síndrome se caracteriza por un fenotipo de trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual de leve a moderada, macrocefalia o perímetro craneal aumentado y talla alta.

También son frecuentes los trastornos gastrointestinales, el tono muscular bajo, las alteraciones del sueño y rasgos faciales característicos como frente amplia u ojos muy separados. Es una de las alteraciones genéticas más estrechamente relacionadas con el TEA.

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La investigación pretende comprender mejor por qué niños con una misma alteración genética pueden presentar manifestaciones clínicas muy diferentes.

Aspectos cognitivos, familiares y sociales

Mediante el proyecto se estudian sus características cognitivas, motoras, conductuales y psiquiátricas, así como aspectos familiares y sociales.

La investigación, además de ampliar el conocimiento científico sobre esta condición genética poco frecuente, contribuye a la creación de una base de datos nacional sobre CHD8 que facilite futuras investigaciones y fomente la colaboración entre investigadores, profesionales sanitarios y asociaciones de familias.

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La Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Virgen del Rocío desarrolla este proyecto en colaboración con el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa y la Asociación Emuná CHD8.

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José Carlos Reyes Rosa, Nathalia Garrido Torres, Miguel Ruiz Veguilla y Benedicto Crespo-Facorro son los investigadores que se encuentran al frente de este proyecto.