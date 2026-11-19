La soberana presidió este pasado miércoles, 18 de noviembre, un encuentro organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en Madrid

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La reina Letizia ha vuelto a mostrar su faceta más natural durante uno de sus últimos compromisos institucionales. Doña Letizia presidió este pasado miércoles, 18 de noviembre, un encuentro organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en Madrid, centrado en la importancia de utilizar la investigación y los datos para combatir la pobreza y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Durante su intervención, la mujer de Felipe VI ha protagonizado un momento de lo más espontáneo al reconocer, entre sonrisas, que no estaba consiguiendo trasladar con demasiada claridad algunas de las cuestiones que quería explicar. Un comentario improvisado que rompió por unos instantes la solemnidad del acto.

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"La verdad que lo estoy explicando regular, tirando a mal", confesó la soberana ante las cámaras y los allí presentes.

Los detalles del acto y la espontaneidad de la reina Letizia

La cita, celebrada en el Palacio del Marqués de Salamanca, llevaba por título 'Próxima escena: de la medición al impacto' y sirvió para presentar Impact Lab, una nueva iniciativa de la Fundación Microfinanzas BBVA destinada a mejorar la identificación de los riesgos que pueden comprometer el progreso de los pequeños emprendedores y sus familias.

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La convocatoria reunió a representantes institucionales, responsables de la entidad y especialistas en investigación, tecnología, desarrollo económico y longevidad.

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Entre los asistentes se encontraban la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier M. Flores.

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Fue después de la proyección de un vídeo de la fundación cuando la monarca tomó la palabra para explicar el propósito de la iniciativa.

"Sabemos que la pobreza es multidimensional, que una cosa es medir y otra cosa es extraer conocimiento de los datos. Que de la pobreza a veces se sale, pero que la vulnerabilidad a menudo permanece. Que la longevidad y la educación son elementos importantes de esta ecuación", señaló.

Asimismo, aseveró que "sabemos algunas cosas, pero, claro, todo es más complicado", y acto seguido reconoció: "La verdad que lo estoy explicando regular, tirando a mal". Este ha acabado siendo el comentario que dejó una de las anécdotas más llamativas de la jornada.

Doña Letizia continuó su intervención con una referencia a lo que los asistentes podrían conocer durante las siguientes dos horas. "Pero por suerte en las próximas dos horas tendremos aquí a expertos y a los protagonistas en una mini conferencia, una entrevista, una pequeña conversación y una mini recreación de cómo se trabaja en el terreno", manifestó.