Celia Molina 24 NOV 2026 - 16:33h.

Tras la repentina muerte de su padre, el youtuber se ha refugiado en su madre, Juana Torres, su novia, Cristina, y su fiel perrito, Charlie

Los momentos más tensos de Jordi Wild en sus entrevistas con Pedro Sánchez, Feijóo y Ada Colau

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Gracias a las entrevistas que ha hecho en la campaña electoral - que culminará este domingo 19 de noviembre con las elecciones generales - Jordi Wild se ha convertido en uno de los youtubers más populares del momento. Aunque estudió Psicología en la Universidad de Barcelona y luego hizo sus pinitos como modelo, ha sido en el ámbito de la comunicación digital donde ha registrado su mayor éxito.

A pesar de haber tenido que pedir disculpas por su inapropiado comentario sobre las "44 mujeres muertas por asesinatos machistas en España", con el que pretendió exponer que, aunque le gustaría que fueran "cero mujeres", "tampoco es que sean 25.000 como para decir que tenemos un problema", este catalán ha salido reforzado de su trabajo como interlocutor de los candidatos, dentro del canal 'The Wild Project', que ya estaba muy consolidado.

La presencia o ausencia de los políticos en su streaming ha llegado a ser tan determinante, que muchos seguidores de VOX han asegurado que no votarán a Santiago Abascal por haber cancelado su entrevista con él.

"Mi madre siempre me lo ha dado todo"

Su triunfo profesional llega después de haber pasado por uno de los peores momentos de su vida: la muerte de su padre. Papá Giorgio, como él le llamaba, murió en noviembre de 2024, tras haber sufrido una sepsis que era totalmente incompatible con la vida. "Había sufrido un infarto abdominal, tenía muerto el hígado, el estómago y una perforación intestinal y los médicos nos dijeron a mi madre y a mí que le quedaban horas de vida", explicó el youtuber en su canal días después de tan dura pérdida.

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Desde entonces, Wild, cuyo verdadero nombre es Jordi Carrillo de Albornoz Torres, vive volcado en cuidar de su madre, Juana, con quien "más que nunca tengo debe estar pues es una mujer maravillosa que se lo ha dado siempre todo".

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"Farmeando aura" con su novia, Cristina

Poco antes de que su padre falleciera, Jordi había comenzado una relación con una influencer mexicana llamada Cristina, que perdura hasta el día de hoy. Ella (y su perro, Charlie) han sido uno de sus mayores apoyos para afrontar su dolor, pues el youtuber estaba profundamente unido a su progenitor. Por su parte, Cristina, que decidió borrar y apartarse de las redes sociales, mantiene un perfil discreto a su lado, si bien está presente en todos los momentos importantes de su vida.

En la cuenta de Instagram del streamer, Jordi suele postear fotos sobre sus viajes y sus vivencias, como la celebración de la primera Navidad sin su padre. Recientemente, estuvieron juntos "farmeando aura" en Londres y, antes, Cristina, Jordi y Juana disfrutaron de unas vacaciones en México, tierra de la influencer, por ese compromiso que Wild, como hijo único, mantiene con la felicidad de su madre.

En cuanto a su residencia y a la casa de la que tanto habla en su canal y que se está construyendo, se sabe que Jordi vive en una casa con tremendas terrazas (y vistas) en Manresa, su ciudad natal, si bien está diseñando una nueva vivienda en la que hará un "búnker" en el que refugiarse de una posible guerra. Así lo confirmó él mismo ayer en 'El Hormiguero', donde también explicó que, si no hay ningún conflicto bélico a la vista, ese espacio será convertido, de momento, en su pub irlandés particular.