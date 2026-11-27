Claudia Barraso 27 NOV 2026 - 19:58h.

La Policía Nacional ha detenido a la directora y a una profesora de un colegio público de Velez-Málaga por trato vejatorio a alumnos con discapacidad

Abren diligencias contra el colegio de Majadahonda denunciado por presuntas vejaciones y humillaciones a sus alumnos: uno de ellos se suicidó en marzo

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La Policía Nacional ha detenido a la directora y a una profesora del colegio público Axarquía de Vélez-Málaga por su presunta implicación en un caso de trato vejatorio y degradante hacia alumnos con necesidades educativas especiales.

Según ha confirmado ‘La Opinión de Málaga’ y ha confirmado ‘Diario Sur’, las actuaciones se han desarrollado en este centro de la capital de la Axarquía, en el marco de una investigación abierta tras la presentación de una denuncia. Las detenciones se practicaron este pasado jueves, pero no han trascendido más circunstancias concretas de los hechos denunciados ni el periodo durante el que presuntamente se habrían producido.

Los sucesos afectan a cinco menores escolarizados en el centro, entre los que habría alumnos con el síndrome de Down y trastorno del espectro autista (TEA). La investigación está siendo desarrollada por agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Vélez-Málaga, que tratan de esclarecer si las dos profesionales habrían realizado comportamientos humillantes o degradantes hacia estos niños.

Los detalles sobre el caso

Aunque no han trascendido detalles sobre los hechos, tampoco se ha precisado si existen otras personas investigadas o si se han practicado nuevas diligencias en relación con los hechos. Desde de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Málaga han evitado pronunciarse al respecto.

Fuentes de la Administración educativa han remitido a la información que pueda facilitar la autoridad judicial, al tratarse de una investigación en curso. Por el momento, tampoco se han comunicado posibles medidas administrativas relacionadas con la situación de las dos profesionales investigadas ni con la atención al alumnado presuntamente afectado.