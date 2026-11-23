Un juez abre diligencias contra el colegio de Majadahonda, Madrid, para investigar las presuntas vejaciones a sus alumnos

La queja de los alumnos del colegio de Majadahonda que sale a la luz tras las denuncias contra una profesora por humillación: "Nos machacaba"

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MajadahondaLa Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda, plaza número dos, ha abierto diligencias para investigar al colegio San Jaime S.L., al exdirector del centro y a una docente por un presunto delito contra la integridad moral tras una denuncia interpuesta por cinco particulares en relación a presuntas humillaciones, vejaciones y castigos "desproporcionados" de forma continuada impuestos a varios alumnos.

La resolución dirige las actuaciones contra la mercantil titular del centro educativo, así como contra el exdirector y una profesora. El procedimiento parte de una denuncia presentada el 20 de octubre por cinco perjudicados en relación con hechos que presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

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Primeras diligencias

El juzgado ha acordado dar parte de la incoación al Ministerio Fiscal y notificar la resolución a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a la que da traslado de la denuncia en su condición de responsable civil.

Dentro de las primeras diligencias, el magistrado ha citado el próximo 26 de enero a declarar en calidad de perjudicados a los cinco denunciantes para instruirles de sus derechos y realizarles el ofrecimiento de acciones legales.

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El auto ordena también librar oficio a la Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste de la Consejería de Educación para que el Servicio de Inspección Educativa remita copia íntegra de dos expedientes de reclamación tramitados en abril de 2025 y junio de 2026, junto con sus respectivos informes técnicos.

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Asimismo, el órgano judicial solicita constancia documental de una reunión mantenida por la Inspección Educativa en diciembre de 2025, de un escrito registrado en mayo de 2026 y de cualquier otra queja, actuación o expediente relativo al Colegio San Jaime que guarde relación con los hechos denunciados o con los alumnos afectados.

Presuntas vejaciones

La investigación judicial parte de una denuncia interpuesta por varias familias contra este colegio, su anterior director y una profesora por someter presuntamente a varios alumnos a humillaciones, vejaciones y castigos "desproporcionados" de forma continuada.

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Uno de los menores afectados, de 14 años, se precipitó el pasado febrero desde un puente de la M-50 y falleció el 29 de marzo tras permanecer ingresado 44 días.

En su escrito, los denunciantes solicitan que la Justicia determine si existe alguna relación entre el supuesto trato vejatorio sufrido en el centro durante el curso 2025/2026 --que incluía recriminaciones públicas, expulsiones reiteradas e imputaciones infundadas de acoso escolar-- y el episodio de suicidio.

La denuncia incorpora también los casos de otros dos antiguos estudiantes que sufrieron presuntamente una pauta de actuación similar, con partes y expedientes disciplinarios que la Administración educativa anuló en abril de 2025 y junio de 2026 al apreciar irregularidades e indefensión.

Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.