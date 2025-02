"¿Queremos tener vivienda social o queremos que esa vivienda social esté a la misma escala que la otra?", ha continuado, insistiendo en la necesidad de esa división como una "solución" ante la obligatoriedad del 30% de vivienda social. "Hay que entender que si hay una diferencia de rentas muy altas, esta convivencia puede ser, si no complicada, puede provocar que haya familias que no quieran comprar estas viviendas . Y los promotores hacemos producto con la vivienda para venderla. Lo que estamos es aportando soluciones, no problemas", según recoge Nació.