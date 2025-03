Es el caso de Inés , una estudiante de doble grado de Economía y Derecho en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que a sus 20 años ha decidido poner remedio a la dependencia del teléfono móvil desinstalándose Instagram y TikTok. "Vi que estaba seis horas con el móvil al día. Me di cuenta del tiempo que perdía en estas redes sociales, que a final no me aportaban mucho", explica a Informativos Telecinco.

"Intentaba recordar lo que me había parecido interesante de mi consumo en Instagram y TikTok y no era capaz de recordar nada. Decidí poner un límite. Intenté utilizar aplicaciones para limitar el uso o las propias herramientas del móvil, pero al final tenía la tentación de entrar a la aplicación. Somos adictos y es una realidad" , añade la joven, quien decidió dar un paso más y desinstalarse las redes sociales.

Inés sigue utilizando el móvil, aunque con un uso bien diferente. "En WhatsApp siento que estoy hablando con gente que me interesa, antes que ver contenido que voy a olvidar a los tres segundos y vidas que no me interesan. Los jóvenes hemos normalizado estar horas en redes sociales y deberíamos saber que es tiempo que perdemos completamente. Prefiero invertir el tiempo en leer, ver película o series a contenido basura que me voy a olvidar", culmina.