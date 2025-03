El daño ya estaba hecho y Jessica no pudo hacer nada para quedarse con su hijo. "Me lo quitaron dos personas delante de mí y en la calle había Policía. Estaba llorando, no sabía qué estaba pasando ", explica la afectada a Informativos Telecinco sobre una situación en la que firmó un documento conforme no quería que se lo llevasen.

Un proceso que para la madre supone un daño cada vez mayor. "No entiendo esta situación. Quiero recuperar a mi hijo. Es mi vida. No me veo viviendo sin él. Lo he tenido poco tiempo, pero para mí es mi hijo. Lo que soy es una mamá que está luchando por tener a su hijo. No busco otra cosa, no busco dinero ni nada, solo recuperarlo", admite sobre una situación que le ha roto "completamente el corazón" desde que le arrebataron a su bebé: "No soy para nada la misma persona. Es como si me quitaran una parte de mí".