La lista completa de los nominados a los Globos de Oro 2026: 'Sirat', candidata a Mejor Película Internacional

La ceremonia tendrá lugar el próximo 11 de enero de 2026 en el emblemático hotel The Beverly Hilton, en California

'Emilia Pérez', 'The Brutalist' y 'Shogun' triunfan en los Globos de Oro 2025: todos los ganadores

La 83ª edición de los Globos de Oro se perfila como una de las más esperadas de la temporada. La ceremonia tendrá lugar el próximo 11 de enero de 2026 en el emblemático hotel The Beverly Hilton, en California.

Las nominaciones se han anunciado este lunes 8 de diciembre, un momento clave que marca el pistoletazo de salida de la carrera por los premios.

Este año, los anuncios han estado a cargo de los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall, quienes ya han revelado todas las candidaturas.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la incorporación por primera vez de una categoría dedicada a los podcasts: Mejor Podcast, ampliando el alcance de los Globos de Oro a nuevos formatos.

Con estas novedades y un calendario ajustado, la edición 2026 promete ser un punto de encuentro clave para repasar lo mejor de la producción audiovisual del año.

Todos los nominados

Mejor Película Internacional

'Un simple accidente'

'No hay otra opción'

'El agente secreto'

'Valor sentimental'

'Sirat'

'La voz de Hind'

Mejor Actor Principal en Película, Comedia

Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'

George Clooney, por 'Jay Kelly'

Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra'

Ethan Hawke, por 'Blue Moon'

Lee Byung-hun, por 'No hay otra opción'

Jesse Plemons, por 'Bugonia'

Mejor Actriz Principal en Película, Comedia

Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'

Cynthia Erivo, por 'Wicked: Parte II'

Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'

Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'

Amanda Seyfried, por 'The Testament of Ann Lee'

Emma Stone, por 'Bugonia'

Mejor Película, Musical o Comedia

'Luna Azul'

'Bugonia'

'Marty Supreme'

'No Hay Otra Opción'

'Nouvelle Vague'

'Una Batalla Tras Otra'

Mejor Actor Principal en Película, Drama

Joel Edgerton, por 'Train Dreams'

Oscar Isaac, por 'Frankenstein'

Dwayne Johnson, por 'The Smashing Machine'

Michael B. Jordan, por 'Sinners'

Wagner Moura, por 'El agente secreto'

Jeremy Allen White, por 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'

Mejor Actriz en Película, Drama

Jessie Buckley, por 'Hamnet'

Jennifer Lawrence, por 'Muere Mi Amor'

Renate Reinsve, por 'Sentimental Value'

Julia Roberts, por 'Después De La Caza'

Tessa Thompson, por 'Hedda'

Eva Victor, por 'Lo Siento, Bebé'

Mejor Película, Drama

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Fue Solo Un Accidente'

'El Agente Secreto'

'Valor Sentimental'

'Pecadores'

Mejor Actor de Reparto, en Película

Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi, por 'Frankenstein'

Paul Mescal, por 'Hamnet'

Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'

Adam Sandler, por 'Jay Kelly'

Stellan Skarsgard, por 'Valor sentimental'

Mejor Actriz de Reparto, en Película

Emily Blunt, por 'The Smashing Machine'

Elle Fanning, por 'Valor sentimental'

Ariana Grande, por 'Wicked: Parte II'

Inga Ibsdotter Lilleaas, por 'Valor sentimental'

Amy Madigan, por 'Weapons'

Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'

Mejor Canción, en Película

'Dream as One', de 'Avatar: Fuego y ceniza'

'Golden', de 'Las guerreras k-pop'

'I Lied to You', de 'Los pecadores'

'No Place Like Home', de 'Wicked: Parte II'

'The Girl in the Bubble', de 'Wicked: Parte II'

'Train Dreams, de 'Sueños de trenes'

Mejor Banda Sonora, en Película

Alexandre Desplat, por 'Frankenstein'

Ludwig Göransson, por 'Sinners'

Jonny Greenwood, por 'One battle after another'

Kangding Ray, por 'Sirat'

Max Richter, por 'Hamnet'

Hans Zimmer, por 'F1'

Mejor Guion, en Película

Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'

Ronald Bronstein & Josh Safdie, por 'Marty Supreme'

Ryan Coogler, por 'Los pecadores'

Jafar Panahi, por 'Un simple accidente'

Eskil Vogt & Joachim Trier, por 'Valor sentimental'

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell, por 'Hamnet'

Mejor Película de Animación

'Arco'

'Demon Slayer'

'Elio'

'Las guerreras k-pop'

'Little Amélie'

'Zootrópolis 2'

Mejor Director

Paul Thomas Anderson, por 'Una Batalla Tras Otra'

Ryan Coogler, por 'Pecadores'

Guillermo Del Toro, por 'Frankenstein'

Jafar Panahi, por 'Solo Fue Un Accidente'

Joachim Trier, por 'Valor Sentimental'

Chloé Zhao, por 'Hamnet'

Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla

'Avatar: Fire And Ash'

'F1'

'Las guerreras del k-pop'

'Misión: Imposible, Sentencia final'

'Sinners'

'Weapons'

'Wicked: For Good'

'Zootopia 2'

Mejor Actor Masculino de Televisión, Drama

Sterling K. Brown, por 'Paradise'

Diego Luna, por 'Andor'

Gary Oldman, por 'Slow horses'

Mark Ruffalo, por 'Task'

Adam Scott, por 'Severance'

Noah Wyle, por 'The Pitt'

Mejor Actriz de Televisión, Drama

Kathy Bates, por 'Matlock'

Britt Lower, por 'Separación'

Helen Mirren, por 'Tierra de mafiosos'

Bella Ramsay, por 'The Last of Us'

Keri Russell, por 'La diplomática'

Rhea Seehorn, por 'Pluribus'

Mejor Serie Dramática

'La diplomática'

'The Pitt'

'Pluribus'

'Separación'

'Slow Horses'

'The White Lotus'

Mejor Serie Comedia

'Colegio Abbott'

'The Bear'

'Hacks'

'Nadie quiere esto'

'Solo asesinatos en el edificio'

'The Studio'

Mejor Serie Limitada, Serie de Antología o Película para Televisión

'Adolescencia'

'Su peor pesadilla'

'La bestia que lleva dentro'

'Black Mirror'

'Muriendo por sexo'

'La novia'

Mejor Actor de Reparto, en Televisión

Owen Cooper, por 'Adolescencia'

Billy Crudup, por 'The Morning Show'

Walton Goggins, por 'The White Lotus'

Jason Isaacs, por 'The White Lotus'

Tramell Tillman, por 'Separación'

Ashley Walters, por 'Adolescencia'

Mejor Actriz de Reparto, en Televisión

Carrie Coon, por 'The White Lotus'

Erin Doherty, por 'Adolescencia'

Hannah Einbinder, por 'Hacks'

Catherine O'Hara, por 'The Studio'

Parker Posey, por 'The White Lotus'

Aimee Lou Wood, por 'The White Lotus'

Mejor Actor, en Televisión, Comedia

Adam Brody, por 'Nadie quiere esto'

Steve Martin, por 'Solo asesinatos en el edificio'

Glen Powell, por 'Chad Powers'

Seth Rogen, por 'The Studio'

Martin Short, por 'Solo asesinatos en el edificio'

Jeremy Allen White, por 'The Bear'

Mejor Actriz de Televisión, Comedia

Kristen Bell, por 'Nadie quiere esto'

Ayo Edebiri, por 'The Bear'

Selena Gomez, por 'Solo asesinatos en el edificio'

Natasha Lyonne, por 'Poker Face'

Jenna Ortega, por 'Miércoles'

Jean Smart, por 'Hacks'

Mejor Actor, Miniserie

Jacob Elordi, por 'El camino estrecho'

Paul Giamatti, por 'Black Mirror'

Stephen Graham, por 'Adolescencia'

Charlie Hunnam, por 'Monstruo'

Jude Law, por 'Black Rabbit'

Matthew Rhys, por 'La bestia que hay dentro de mí'

Mejor Actriz, Miniserie

Claire Danes, por 'La bestia en mí'

Rashida Jones, por 'Black Mirror'

Amanda Seyfried, por 'El largo río de las almas'

Sarah Snook, por 'Su peor pesadilla'

Michelle Williams, por 'Dying for Sex'

Robin Wright, por 'La novia'

Mejor Actuación en Stand-Up Comedia, en Televisión

Bill Maher, por '¿Alguien Más Está Viendo Esto?'

Brett Goldstein, por 'La Segunda Mejor Noche De Tu Vida'

Kevin Hart, por 'Actuando A Mi Edad'

Kumail Nanjiani, por 'Pensamientos Nocturnos'

Ricky Gervais, por 'Mortalidad'

Sarah Silverman, por 'Postmortem'

Mejor Podcast

'Armchair Expert Con Dax Shepard'

'Call Her Daddy'

'Good Hang Con Amy Poehler'

'The Mel Robbins Podcast'

'Smartless'

'Up First'