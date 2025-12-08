Tres años de la desaparición de Chahira en Argelia: el CNDES mantiene en vigor la alerta de búsqueda

Chahira Hafida Chourak, una joven de 23 años, desapareció el 8 de diciembre de 2022 en Argelia, hace tres años

El caso de Khrystyna Savenchuk y su desaparición en Jávea: no descartan que esté viva 11 años después

Compartir







Chahira Hafida Chourak, una joven de 23 años, desapareció hace justo tres años en Argelia, el país del norte de África con costa mediterránea. El 8 de diciembre de 2022 no se tuvieron más noticias de ella.

A pesar de que la desaparición se produjo en territorio argelino, las autoridades españolas colaboran en la búsqueda de la joven, que ahora tendría 26 años (nació el 18 de diciembre de 1998).

Tanto el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) como la asociación SOS Desaparecidos mantienen una alerta de búsqueda vigente para tratar de conseguir información sobre su paradero. La joven mide 1,60 metros, pesa 60 kilos y la última vez que fue vista vestía pantalón negro y abrigo negro. Se desconce en qué lugar de Argelia en concreto se perdió el rastro.

La búsqueda de Chahira con el apoyo de la ciudadanía

Hace años, cuando se difundió el aviso en las redes sociales, numerosas persona compartieron la alerta desde puntos como Barcelona o Sevilla, pero no se han obtenido datos sobre la desaparición.

En caso de contar con información sobre esta u otra desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091). Asimismo, se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfóno 868 286 726, al CNDES en el 915372837 o 915372840 y a la Fundación QSD Global en el 744 46 19 32. La colaboración ciudadana puede ser clave.