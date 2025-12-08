Carlos Garrido, de Osram, detalla los tres "sencillos" pasos en los que fijarse para saber si una baliza V16 cumple la normativa

¿Las balizas V16 funcionarán en País Vasco y Cataluña donde la DGT no tiene competencias?

Compartir







Las balizas V16, que reemplazan a los tradicionales triángulos de emergencia y que estarán conectadas a la Dirección General de Tráfico (DGT), serán obligatorias desde el 1 de enero de 2026. Con esta medida, que supone un coste para los conductores y también para las empresas de transporte, se pretende disminuir el riesgo de atropellos.

Los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o una incidencia en carretera, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. Aunque no existe obligación para las motocicletas, su utilización resulta aconsejable.

Por otra parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), durante el pasado verano, advirtió de que muchas de estas señales luminosas se estaban vendiendo sin homologar conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998. "Son modelos desactualizados y desde el año que viene su uso podría ser sancionado con 80 euros de multa", indicaron.

Cómo saber si una baliza V16 cumple la normativa

Carlos Garrido, gerente de ventas de Osram, explica para la web de Informativos Telecinco que, con el objetivo de asegurarse de que una baliza cumple con la normativa vigente a partir de este próximo año, es recomendable seguir tres pasos muy sencillos.

PUEDE INTERESARTE La advertencia de la Agencia Española de Protección de Datos al adquirir una baliza V16 para el coche

· En primer lugar, conviene comprobar que tanto en el envase como en el propio dispositivo aparezca la nomenclatura V16 IoT o la indicación de que se trata de una baliza conectada a la plataforma DGT 3.0. Esta referencia confirma que el modelo dispone de la conectividad obligatoria.

· En segundo lugar, al abrir la baliza debe encontrarse un número IMEI único, del mismo tipo que se utiliza en los teléfonos móviles, que identifica de manera exclusiva cada unidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

· En tercer lugar, en la parte superior debe estar grabado el certificado del laboratorio autorizado que ha verificado su homologación. Una vez comprobado ese código, basta con acudir a la web oficial de la Dirección General de Tráfico para verificar que dicho certificado figura en el listado de productos validados y asegurarse al 100% de que el modelo cumple con la normativa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La señal visual de color amarillo está dotada de geolocalizador y es capaz de emitir una luz 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua durante al menos media hora. En su interior cuenta con un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble.

Por último, destacar que la baliza debe guardarse en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se ubica desde el interior del coche en la parte más alta posible.

En caso de que no se pueda situar en el techo del vehículo, como por ejemplo ocurre en los autobuses y en los camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.