El proceso de salud mental que vivió Ainhoa le ha llevado a ser agente de apoyo entre iguales tras ser maestra de educación infantil

Su experiencia ayuda a personas que están pasando por una situación similar: "Me siento comprendida, no juzgada"

Ainhoa acompaña a los pacientes durante 12 sesiones: "Tienes otra confianza, le puedes explicar las cosas sin sentirte juzgada"

El proceso de salud mental que ha vivido Ainhoa García ha transformado su vida. De ser maestra de educación infantil a convertirse en agente de apoyo entre iguales, una figura conocida como 'peer to peer' en la que acompaña a otras personas que están pasando por una situación similar a la que ella ha vivido y les ayuda a través de su experiencia.

"Cuando me derivan a alguien no sé qué diagnóstico tienen, no lo pregunto. Para mí no es importante, sí que lo es el malestar emocional que compartimos", explica a Informativos Telecinco sobre una labor que realiza en la Fundación Centre Higiene Mental de Nou Barris de Barcelona, la entidad que gestiona el CAP de salud mental del distrito de la capital catalana.

Este plan de salud personalizado y en primera persona se inició en el Reino Unido y ahora también se lleva a cabo en otras partes de España. En la fundación en la que trabaja Ainhoa se inició el 2 mayo de 2022 y consiste en impulsar una figura de "intermediario" o "mentor".

No puedo controlar a 25 niños de tres años, pero esto sí que lo puedo hacer y me siento realizada

En total, Ainhoa comparte 12 sesiones con el paciente, quien al acabar realiza una encuesta de satisfacción. "Lo que suelen destacar es la comprensión. A veces no se sienten comprendidos por sus familiares. En cambio, al explicármelo a mí, hay una empatía muy grande porque he pasado por situaciones de tristeza profunda y de no querer salir de casa", admite.

Otro de los puntos que más resaltan es la esperanza una vez sienten el acompañamiento de la figura del 'peer to peer', que ha permitido a Ainhoa tomar un nuevo rumbo en su vida y sentirse útil para la sociedad: "Era maestra de educación infantil, ahora no puedo seguir siéndolo porque no puedo controlar a 25 niños de tres años, pero esto sí que lo puedo hacer y me siento realizada. No sabría hacer otra cosa. Me llevo más de lo que ellos se llevan de mí".

El testimonio de Carmen

Una de sus pacientes es Carmen Morales, que lleva varias sesiones de acompañamiento. En su caso, antes era médico y ahora no puede ejercer la profesión tras encadenar diferentes problemas de salud mental a raíz de la muerte de su padre por un duelo mal gestionado: "Me llevó a depresiones mayores: alcohol, anorexia, bulimia, intentos de suicidio y autolesiones".

Carmen ha encontrado la luz de esperanza en su proceso de recuperación. "Antes la salud mental tenías que ocultarla, han sido años de sobrevivir. Con Ainhoa es otra manera de ayudarte. Es una persona que ha pasado por algo parecido a ti. Tienes otra confianza, le puedes explicar las cosas sin sentirte juzgada. Te ve desde otro prisma. Te acompaña, entiende y apoya", expresa en una entrevista a Informativos Telecinco.

Me siento comprendida, no soy una etiqueta o diagnóstico

Un proceso en el que las sesiones les permiten abrirse en canal: "Me aporta esperanza, alegría y luz. Me ve como una persona, no con la etiqueta de depresiva. Desde la confianza te aporta mucho. Me siento comprendida, no soy una etiqueta o diagnóstico. Soy Carmen. Es muy diferente a todo lo que he vivido en los ingresos o urgencias".

Por ello, Carmen quiere en un futuro ser compañía para alguien que pase por un sufrimiento como el que ha vivido: "Es muy solitario, te destruye". Estas sesiones le permite abrirse en canal: "Sencillamente, nos mostramos como somos sin vergüenza por ello.Seguimos siendo válidos, no somos un diagnóstico, sino una persona. Aunque esté incapacitada para mi profesión, sigo siendo válida. No me incapacita para ser madre o sentir, llorar y reír".

