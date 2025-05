Redacción Cataluña 19 MAY 2025 - 18:55h.

Fabio, conocido en redes como @volatadipeluca, ha encontrado el cartel de la colla Xiquets de Tarragona en una oficina en Vladivostok

El creador de contenido compró el Fiat Marea de 1998 y salió desde Barcelona con el objetivo de llegar a Japón con el vehículo de segunda mano

BarcelonaEl cartel de una colla de castellers de Cataluña en una oficina en la localidad rusa de Vladivostok ha sorprendido a los seguidores de Fabio Belmonte, conocido en redes como @volatadipeluca por su viaje de Barcelona a Japón en una Fiat Marea de 1998 que compró por 900 euros.

En el día 58 de su reto, Fabio ha mostrado un póster peculiar originario de la colla Xiquets de Tarragona en una oficina donde el creador de contenido ha tramitado los papeles de la aduana.

Allí ha captado la estampa del cartel de Xiquets de Tarragona de las fiestas de Santa Tecla del año 2007, donde aparece el ayuntamiento de Tarragona de fondo y los castellers, haciendo un 3 de 9.

Este póster ha llamado la atención de sus seguidores, que no han dudado en comentarle la curiosa imagen en los comentarios del vídeo: "Lo de ver los Xiquets de Tarragona aquí, no me lo esperaba", ha destacado una usuaria. Una sorpresa que otra persona también ha compartido: "Lo volví para atrás para ver a la Colla de Tarragona".

Esta oficina está ubicada a las afueras de la ciudad portuaria rusa en el Pacífico: "Es la ciudad más grande oriental en Rusia. No hay más prácticamente", ha explicado Fabio en el vídeo, donde sigue su travesía con dirección Rusia para conseguir su gran hito.

