Sara Cabanes afirma que la menor se encontraba en un servicio de prevención cuando sucedieron los hechos

Así se percataron los educadores del caso de la menor violada por el 'Pelicot catalán': "Descubrimos conversaciones y fotografías"

BarcelonaLa exdirectora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Ester Sara Cabanes, ha afirmado que la menor que fue víctima de abusos por parte de una red de pederastas no se encontraba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) cuando sucedieron los hechos, sino que se encontraba en un servicio de prevención.

Lo ha dicho en su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament de Cataluña, en la que ha detallado que la niña se encontraba en dicho servicio a petición de sus padres debido a la "muy complicada" situación familiar.

Cabanes ha apuntado que en octubre de 2021 se detectó que la niña había escapado --en servicios preventivos no se necesita permiso para entrar y salir, sino que lo dan los padres-- y, cuando volvió, se la realizó una exploración porque los educadores estaban "preocupados".

Relación con una persona que "no es adecuada"

Es entonces cuando se detecta que la menor tiene una relación con una persona "que no es adecuada" y los padres, junto a la directora del servicio, van a poner la correspondiente denuncia, aunque de ahí solo se extrae que es una persona adulta.

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la DGAIA, empiezan a recopilar información --también de redes sociales-- y se llevó a la unidad de investigación, que años más tarde resultó en la detención del pederasta y el desmantelamiento de su red durante la llamada 'Operación Damocles'.

Cabanes ha dicho que la creación del modelo Barnahus "no es en vano y no es por casualidad", sino porque creían que el abordaje de los abusos sexuales en Cataluña no era el que correspondía.

