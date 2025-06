Álex Aragonés 27 JUN 2025 - 07:00h.

BarcelonaUna escuela del Opus y otra de un instituto público de Barcelona tienen entre sus alumnas dos de las tres mejores notas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cataluña. Un triple empate en el que Berta García y Catalina Goytisolo no solo comparten la misma calificación de 9,90, sino la sorpresa por liderar el podio de la selectividad y la forma en la que conocieron los resultados.

"Me han llamado y me han dicho que la consellera quería felicitarme porque había sacado la mejor nota de Cataluña con otras dos personas. Ha sido una sorpresa, esperaba tener buena nota, pero tanta no", explica a Informativos Telecinco Berta García, del instituto público Vilanova del Vallès (Barcelona), con un 13,96 en el global.

El asombro también ha sido el mismo para Catalina Goytisolo, estudiante del Col·legi Canigó de Barcelona, quien se quedó "alucinada" al ser conocedora de las notas y recibir la llamada desde la Conselleria de Educació de la Generalitat: "Estaba con mis hermanas y todos estamos muy contentos".

De la tranquilidad

Esta alegría compartida ha sido el colofón a unas semanas intensas de estudio, donde las estudiantes con las mejores notas han seguido técnicas distintas para llegar a rozar la excelencia. En el caso de Catalina, la tranquilidad ha sido clave para lidiar con la situación.

"No estaba muy nerviosa. Prefiero no estresarme y durante el curso había estudiado mucho, pero al final intenté llevarlo bien, no me quedaba por las noches a estudiar ni nada porque creo que la calma es mejor", explica la joven sobre unas semanas en la que no considera haber dado con una "fórmula del éxito".

"Iba al colegio porque hacíamos clase de repaso. Me iba bien porque en casa es difícil estudiar a tope, ahí practicábamos exámenes del modelo nuevo de las PAU en Cataluña, con eso y un poco de estudio en casa, pero no he seguido nada especial", destaca Catalina sobre las horas de estudio.

A los nervios y la desconexión

En el caso de Berta, esta situación la ha sobrellevado de una forma parecida, pero con más nervios. "Me habia hecho un horario y era muy apretado, quería cumplirlo todo pero había días que no cumplía por falta de tiempo e intentaba priorizar qué era lo más importante":

Sin embargo, ambas destacan la importancia de tener momentos de distracción. Para Catalina, pasar tiempo en familia ha sido un pilar fundamental: "Me gusta mucho leer y dibujar, lo intentaba combinar, aunque es verdad que tampoco he leido mucho estos dos años por el estudio. Somos muchos en casa y distraerse es fácil, íbamos a jugar a pádel en familia o un juego de mesa en familia. De todo un poco".

Para Berta, el deporte ha sido su herramienta de desconexión: "Lo que me ayudaba cuando me estresaba era ir al gimnasio a correr o escuchar música". Después del parón, llegaban más horas de estudio: "Soy una persona autoexigente. A mí me gustaban más o menos todas las asignaturas y me lo pasaba bien en clase. Esto es diferencial, el hecho de tener interés por lo que estudias".

Dos carreras a la vez

Ahora, una vez finalizada la etapa de Bachillerato y con la selectividad superada con creces, las estudiantes afrontan el reto de decidir la carrera que estudiarán a partir de septiembre. Una decisión que Catalina ya tiene tomada y que hará por partida doble para no renunciar a ninguna de sus pasiones.

"Hice un Bachillerato mixto porque dudaba entre hacer Arquitectura o algo más de letras, porque me tira más las letras. Al final voy a estudiar Educación Primaria en la Universidad Abat Oliva y Filología en la Universidad de Barcelona porque me gusta mucho escribir y leer. Intentaré combinar las dos a la vez", expresa Catalina.

Un grado le permitirá acercarse a su deseo de ser profesora de Primaria, mientras que el otro le posibilitará seguir con la afición a la lectura gracias a la Filología: "No acompaña mal porque si al final acabo siendo profesora de castellano o literatura me vendrá bien".

Ingeniería Biomédica

Por contra, Berta, que ha realizado el Bachillerato Científico, tiene claro que quiere estudiar Ingeniería Biomédica: "Ha sido una decisión que ha llegado más al final de esta etapa. De hecho, cuando comencé sabía que quería hacer una carrera relacionada con las ciencias, pero no tenía ni idea de qué hacer".

La carrera elegida le permite "integrar muchos conocimientos" como es el caso de física, química, matemáticas, biología y medicina. "Era una cosa que me gustaba porque realmente podía hacer muchas asignaturas a la vez y podía ver muchas aplicaciones. me interesó sobre todo por dispositivos biomédicos tipo análisis inteligentes, marcapasos y sensores, es lo que me gusta más.

Pero antes de que llegue septiembre, ambas tienen pendientes disfrutar de su círculo más cercano tras el esfuerzo realizado durante los dos últimos años. "Mis amigas me han llamado y me han dicho que lo celebraremos todas juntas, con la familia me iré de vacaciones unos días y después me iré a una peregrinación con amigos", añade Catalina, mientras que Berta ya lo ha celebrado con sus amigas y aprovechará el verano para estar con su familia: "En el último año no he podido estar tanto rato como me gustaría y relajarme".

