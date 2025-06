Ya hice la PAU, ¿y ahora qué? Guía rápida para los días después del examen

El camino hacia la universidad no termina con los exámenes de PAU

Cómo se corrigen los exámenes de la PAU: criterios, puntuaciones y margen de error

Compartir







El estrés, los repasos de última hora, las noches en vela… todo eso ha quedado atrás. Ya has terminado la PAU, o EBAU, EvAU o ABAU, según la comunidad autónoma, pero el camino hacia la universidad no ha terminado. Los días posteriores a la prueba son decisivos y requieren de una buena dosis de atención, ya que llega el momento de la publicación de las notas, los periodos de reclamación de estas, la preinscripción universitaria y una toma de decisiones cruciales como qué estudiar. Estos son los pasos, periodos y momentos clave para que no se te escape nada.

Fecha de publicación de notas de la PAU

La fecha exacta varía según cada comunidad, pero la mayoría publica los resultados entre 3 y 7 días después del último examen. En regiones como Madrid, Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana, las fechas oficiales pueden consultarse en las webs de las universidades que organizan la prueba.

Por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid las notas de la convocatoria ordinaria de 2024 se harán públicas el 13 de junio a partir de las 12:00 horas en este enlace, mientras que en la Universidad de Valencia será el 13 de junio a las 13:00.

De esta forma, las calificaciones estarán disponibles a través de las plataformas oficiales donde el alumnado se inscribió para la prueba, generalmente requiriendo identificación con su DNI y una contraseña personal.

PUEDE INTERESARTE Estas son las chuletas más ingeniosas que han intentado colar en la PAU

Si no se está conforme con la nota de la PAU

Una vez conocidas las notas, empieza el plazo para solicitar revisión o doble corrección. Este suele durar entre 3 y 5 días hábiles desde la publicación de resultados. La primera parada de este viaje es la revisión, que se solicita cuando se considera que hubo errores materiales en el cálculo o transcripción de la nota. Si se sigue queriendo reclamar, habría una segunda corrección, que implica que otro profesor corrija el examen desde cero. Si la diferencia entre ambas notas es mayor de 2 puntos, se realiza una tercera corrección.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La nota final será la media aritmética de las dos correcciones más próximas, lo que implica que podría subir o bajar. Algunos estudiantes consiguen mejoras importantes, pero también hay riesgos. Lo ideal es revisar si el examen permite márgenes subjetivos (como Filosofía o Lengua) o si se trata de ejercicios más cerrados (como Matemáticas) antes de solicitarla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La preinscripción universitaria: el gran paso

Superada la fase de la nota, llega el momento de decidir el futuro académico. La preinscripción universitaria es el proceso por el cual cada estudiante elige las carreras y universidades a las que desea optar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los plazos también varían por comunidad, pero suelen abrirse entre mediados y finales de junio y cerrarse a principios de julio. Es fundamental presentar la solicitud dentro del periodo establecido y ordenar bien las preferencias, ya que solo se adjudicará una plaza por estudiante, y será la más alta posible según nota y demanda de cada una de las convocatorias.

Por ejemplo, en Cataluña, el portal oficial es accesuniversitat.gencat.cat. En Madrid, se hace a través de admdum.ucm.es. En Andalucía, el punto de acceso es Distrito Único Andaluz.

Cuando la nota de la PAU no alcanza

Este es el momento más angustioso para muchos. ¿Qué hacer si no llegas a la nota de corte de la carrera que deseas? Las alternativas pasan, en primer lugar, por repetir la PAU en la convocatoria extraordinaria (en julio o incluso en septiembre, según la comunidad). Es una opción arriesgada, pero permite subir nota en asignaturas específicas. Otra alternativa sería buscar dobles grados o alternativas en otras universidades con notas de corte más bajas.

En cualquier caso, siempre es conveniente consultar aquellos estudios que aún tengan plazas libres tras la primera adjudicación (en fases posteriores del proceso), o explorar grados similares, ya que a menudo hay titulaciones con contenidos muy parecidos, pero menos demandadas. También se puede valorar el acceso a una universidad privada, ya que estas no tienen nota de corte, y se rigen por otros parámetros para la admisión, pero la titulación tiene el mismo valor.

También existen grados con alta empleabilidad pero baja nota de corte, como muchas ingenierías, matemáticas aplicadas, bioinformática o logística. La orientación vocacional es crucial en este punto. En portales como QEDU puedes consultar salidas laborales, notas de corte y tasas de abandono por carrera.

En caso de haber suspendido

Si no has superado la PAU, no todo está perdido. Puedes optar por presentarte a la convocatoria extraordinaria de julio o septiembre. También es una posibilidad el repetir segundo de Bachillerato (o solo algunas asignaturas), con el objetivo de mejorar la nota.

Además, siempre es positivo valorar otras alternativas educativas a la universidad, como es el caso de los grados medios o superiores de Formación Profesional, que también permiten el acceso posterior a la universidad con nota propia. Son muchos los estudiantes que optan por la FP como vía alternativa, no solo por el acceso más directo, sino por la especialización práctica que ofrece en sectores con alta demanda, como sanidad, informática o marketing digital.