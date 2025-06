Yolanda Menadas 18 JUN 2025 - 07:38h.

Se examinó en el centro de recursos educativos de la ONCE en Pontevedra, donde le adaptaron a ordenador los exámenes

En septiembre se irá a Santiago a estudiar el doble grado de Física y Matemáticas

OurenseSe llama Audrey Noguera Alonso, es ourensana y ha logrado un 13,72 en la PAU. Con una de las notas más altas de España bajo el brazo, esta estudiante del IES As Lagoas podrá matricularse en el doble grado en Física y Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Así, estará más cerca de conseguir su sueño: dedicarse a la investigación y trabajar en la NASA. “Me gustaría estudiar los misterios del universo”, cuenta.

Nos espera sentada en su silla de ruedas porque Audrey tiene atrofia muscular espinal desde que nació, una enfermedad genética que afecta a las neuronas motoras y debilita sus músculos de forma progresiva. Por esta razón, debe compaginar sus estudios con sesiones terapéuticas y visitas a varios hospitales, en el Sant Joan de Déu de Barcelona se está sometiendo a un tratamiento experimental, pero a ella no la ha frenado en su peculiar carrera espacial.

En toda su etapa educativa, Audrey ha estado acompañada por Loli, una cuidadora que ha roto las barreras que ella podía encontrarse en el centro. Durante la PAU, como se fatiga al escribir, Audrey se examinó en el centro de recursos educativos de la ONCE en Pontevedra, donde le adaptaron los exámenes. “Podía hacerlos a ordenador y tenía un poco más de tiempo”, explica. En cuanto le damos la enhorabuena por su nota contesta que “esperaba buena nota, pero no tanta”. Nosotros insistimos que, además, ella tiene más dificultades que sus compañeros y nos contesta que “cuando consigues lo que quieres, te da todavía más satisfacción”.

Su nota no fue una sorpresa para nadie

A sus profesores no les sorprende su nota, dicen que tiene una media de 10. Para la directora del IES As Lagoas, Elisa Rodríguez, “es una alumna brillante y, además, tiene una actitud vital. Nunca la he visto quejarse por nada”. Y admite que es un ejemplo para todos los alumnos y profesores.

Según su profesora de Lengua y Literatura Gallega, Alejandra Ramos, “es muy fácil tener a Audrey como alumna. También es casi mi profesora porque yo aprendo mucho con ella.” Explica que la alumna “consume todo el material que le doy y aumenta el contenido”.

El orgullo de la familia

Le pedimos a su padre José Noguera que nos defina a su hija, nos dice que no puede definirla con palabras. La palabra “orgullo” es la que más se repite cuando le entrevistamos. A su padre tampoco le ha pillado por sorpresa su 13,74. “La nota no me sorprende, ella siempre se ha esforzado mucho”, nos dice. Con una sonrisa en la cara, explica que son los padres los que tienen que pedirle a la hija que deje los libros un rato para descansar.

A partir de septiembre, Audrey vuela del nido. Se irá a estudiar a Santiago de Compostela. ¿Le asusta? “Sí”. Pero insiste, él y su madre siempre van a estar ahí. No como padres de una joven con atrofia muscular espinal, sino como padres de una joven que se va de casa por primera vez porque Audrey, Audrey puede con todo.

Ella está deseando mudarse a Santiago: “quiero conocer nuevos lugares y vivir experiencias”. Puede que el siguiente destino de Audrey sea el espacio. Sus profesores no lo dudan, Elisa dice que “va a llegar adonde quiera llegar”.

