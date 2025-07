Unas grabaciones demuestran que la falsa opositora a mossa acusada de matar a su novio, estuvo amenazándole de muerte semanas antes

La falsa opositora a mossa, acusada de matar a su novio en 2023: "El rol que llevábamos eran castigos"

La falsa opositora a mossa acusada de matar a su novio en Ripollet (Barcelona) en abril de 2023 de una puñalada lo maltrató y lo amenazó de muerte durante las semanas previas al crimen.

Así se desprende de numerosas grabaciones que se han reproducido este miércoles en el marco del juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona, en el que la Fiscalía solicita para ella 34 años de prisión, la acusación particular pide prisión permanente revisable y la defensa, la absolución. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra recuperaron un total de 670.000 archivos en 4 de los 6 teléfonos móviles intervenidos, algunos de los cuales habían sido eliminados, pero que han podido recuperarse.

Tras 9 meses de análisis del contenido, los Mossos elaboraron un informe de 107 páginas y 300 de anexos con una "ingente cantitad de información" que la acusada fue almacenando desde 2013 hasta 2023, el momento en el que se produjo el crimen, mayoritariamente mediante audios de Whatsapp y Telegram, una app que grababa llamadas y grabaciones que hacía ella misma de conversaciones que mantenía con su entonces pareja en la intimidad de su domicilio.

Tenía anotado en su agenda todos los datos de la víctima

En el teléfono de la acusada se recuperaron archivos de audio, vídeos, imágenes, conversaciones de Whatsapp y Telegram y 29.566 contactos, entre los que figuraba el de la víctima.

Los investigadores han dicho que les "sorprendió" que la procesada anotara en la agenda su número de teléfono, nombre de usuario de Telegram, fecha de cumpleaños y santo, su DNI, su dirección, su lugar de trabajo y puesto que ocupaba y el nombre completo de su hijo y de su exmujer, entre otros detalles de su vida privada.

En este terminal se localizaron numerosas conversaciones con terceros en las que se decía ser educadora social, acompañante de menores no acompañados, controladora de eventos, trabajadora de de una aerolínea --pertenecía a canal de Telegram de empleados de la compañía-- abogada, opositora a mossa y policía local, y policía o mossa, la profesión "que más ostentó".

En estas conversaciones llegó a describir intervenciones policiales en las que nunca participó, entre ellas, la que se llevó a cabo en octubre de 2019 en el Aeropuerto de Barcelona con motivo de la ocupación organizada por Tsunami Democràtic en el marco de las protestas post sentencia del 'procés'. En comunicaciones escritas, aseguró a personas de su entorno que había aprobado la oposición, mientras que a sus contactos que pertenecían a cuerpos de seguridad les dijo que no había sido apta.

Estaba obsesionada con su pasado sentimental

Sobre la relación que mantuvo con la víctima, los Mossos distinguen una primera etapa que se corresponde con el noviazgo que mantuvieron entre febrero y mayo de 2021, en el que a los 5 días de conocerse comenzaron las primeras discusiones por los celos de ella hacia sus exparejas. "Se obsesionó con su pasado sentimental", han manifestado los investigadores, que han subrayado que ella llegó a ejercer un control absoluto sobre él hasta el punto en el que sus superiores le llamaron la atención por estar en su puesto de trabajo con el teléfono móvil y que motivó que él se desmayara.

En esta primera etapa los mensajes intercambiados reflejan que hubo al menos una agresión física por parte de ella hacia él y que finalmente, aunque él quería continuar con la relación, terminó por alejarse, por lo que ella comenzó a urdir simulaciones con las que él se conmovía para llamar su atención de nuevo. Tras una amenaza hacia el hijo que él tenía con su exmujer, la relación se rompió; fue la madre de la víctima la que le dijo que no volviese a llamarlo ni a escribirle, que le había hecho "tocar fondo".

La segunda etapa, entre la ruptura de mayo de 2021 y enero de 2023, cuando se mudó al domicilio de él en Ripollet, es la que los mossos han descrito como "de transición", época en la que mantuvieron un menor contacto y que ella usó para explicarle cambios positivos en su vida y simuló varias desgracias para lograr que él se preocupase de nuevo por ella.

La amenazaba y le insultaba días antes del asesinato

En los mensajes, ambos reconocieron que la relación que habían mantenido en el pasado había sido tóxica y ella achacó estar "amargada" a la actitud de su compañera de piso, que le suministraba, según su versión, sustancias estupefacientes en la bebida y la comida a sus espaldas. En Navidad de 2022 se produjo un "detonante", cuando ella se enteró de que él quería regresar con su ex, por lo que le hizo creer que la habían echado del piso en el que vivía por su culpa, logrando que la víctima la acogiera en su casa de Ripollet.

En la última etapa, desde enero de 2023 y hasta la fecha del crimen, ella incrementó sus amenazas, llegando a decir en los audios que le enviaba o que grababa cuando estaban a solas que sentía cada vez más asco y más manía hacia su persona y que conseguiría que el poco cariño que le tenía y la poca confianza se fuese a la mierda y fuese a por él, textualmente.

"Si lo de hacer el gilipollas lo haces de puta madre, te tocará llorar mucho, mucho, y te acordarás de cada palabra que me has dicho. Mucho te tocará llorar", se le escucha decir a ella en uno de los audios, en el que lo advertía de que todavía no conocía su peor versión, que se acordaría de ella, que quería que se muriera y que no pararía hasta aplastarle la médula.

Amenazaba con denunciarle por unas supuestas agresiones físicas

A finales de enero ella comenzó a amenazarlo con denunciarlo a la policía por presuntas agresiones físicas de las que no hay ninguna prueba y que él niega reiteradamente, aludiendo a un único codazo "sin querer" en un momento puntual cuando estaban durmiendo. Ella, sin embargo, lo amenazaba diciendo que tenía informes médicos y que en un juicio sería la palabra de uno contra la del otro: "Igual necesitas una hostia bien dada, cagarte de verdad, llorar de verdad y que alguien te acojone de verdad".

En otra grabación efectuada por ella en un coche se escucha cómo lo amenaza con denunciarlo, una vez más, en un audio que posteriormente borró y que los Mossos han recuperado, y en el que se pone a chillar simulando una agresión para finalmente callarse abruptamente y decir: "Ojo por ojo y diente por diente". En otro de los audios se escucha cómo lo trata como a un "perro", ordenándole que se siente, que se tumbe y que coja una galleta, en el que le dice que físicamente es una mierda y mentalmente es influenciable y en el que le pregunta si le puede dar una patada en la cara.

El contenido de los audios y videos encontrados

"¿No sabes mirar recto?", le pregunta en otra de las grabaciones recuperada por los Mossos, en la que él asegura que le cuesta y ella le responde en tono amenazante que en una hora se lo arreglará y que deje de mirar como si fuese subnormal, textualmente. "Como me coja un ictus me voy al kosovar más chungo que haya y le pago lo que sea para que te rebane la cabeza", lo amenaza en otra de las grabaciones en febrero de 2023, tan solo un día antes de que él se cogiera una baja en el trabajo y un mes antes del crimen.

A partir de ese momento, hay varios audios de él en el que se escucha cómo ensaya un discurso en el que autoriza, tras decir su nombre completo y DNI, que maten a su hijo si no cumple con las promesas que ha hecho a la acusada. También se han reproducido vídeos en los que él aparece de cuclillas en el comedor, mientras ella lo graba, y en el que él manifiesta que no puede aguantar en esa posición porque le duelen las rodillas, a lo que ella responde: "Si me aprecias aguanta, por favor".

También se han reproducido varios audios en los que ella simulaba llamar a personas en su presencia para pedirles que lo mataran, en los que llegaba a ofrecer más dinero si el presunto sicario le inflingía un mayor dolor a la víctima, grabaciones en las que se escucha de fondo al fallecido pidiéndole, por favor, que no lo hiciera.