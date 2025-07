Redacción Cataluña 06 JUL 2025 - 12:00h.

Eugenia y Jesús consideran esencial la flexibilidad en su puesto laboral: "Ahora buscamos tener más tiempo libre"

La 'quiet ambition', cuando los trabajadores más jóvenes priorizan su vida al éxito laboral

Compartir







BarcelonaEl balance entre la vida personal y la profesional se ha convertido para la generación Z en el auténtico 'dream job'. "Antes era ser top en una empresa y estar todo el día trabajando y no tener vida. Ahora es un trabajo que te permita tener flexibilidad". Así lo explica una de las trabajadoras de ZIGURAT Institute of Technology de Barcelona, donde la flexibilidad es un pilar de la empresa que se dedica a impartir masters y formación en arquitectura e ingeniería 100% online para captar talento.

"Soy diseñador y estudié eso porque me gusta. Estoy en el trabajo de mis. sueños. Es un equilibrio lo que hay que tener, valoro más el tiempo personal pero tengo flexibilidades para compensarlo", destaca Jesús Gil, diseñador gráfico sobre un puesto que le permite compaginar su oficio con otros aspectos de su vida personal como ir al gimnasio, pasar el tiempo con amigos o hacer cualquier actividad de ocio.

Un puesto en el que la flexibilidad no supone una pérdida de ambición. Todo lo contrario. "Me gustaría seguir creciendo en la empresa y formarme". Sin embargo, para promocionar no están dispuestos a prescindir de su tiempo libre. "No sé si es por el hecho de que es un cambio generacional, pero las pasadas quería tener una casa y un carro, mientras que ahora buscamos tener viajes, más tiempo libre y conocer más el mundo".

Valoramos mucho más el balance de poder tener todos los día ese tiempo personal Informativos Telecinco

Para Eugenia Parra, su puesto como alumni manager es una "combinación de diferentes ingredientes" que le hace sentir cómoda, aunque ella no estudió para ocupar ese cargo: "Soy profesora de inglés, no tengo esa relación de aula que tenía con los alumnos anteriormente, pero sí que es otro tipo de contacto y utilizo el inglés".

La conciliación fue clave para aceptar el trabajo. "Recuerdo a mis padres y mis abuelos que trabajaban todo el tiempo y el tiempo familiar y de amigos era casi nulo. Solo nos juntábamos el domingo en casa de la abuela y durante la semana no. Ahora valoramos mucho más el balance de poder tener todos los días ese tiempo personal y de familia. Es algo que valoré y me pareció un punto importante".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La sociedad ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ello Informativos Telecinco

Por ello, Eugenia considera que su 'dream job' es un trabajo que permite tener esta flexibilidad de la que goza en la empresa de la capital catalana. "Te permite tener ciertos beneficios por más pequeños que sean. Martes y jueves tenemos fruta y estamos contentos de que llegué la cesta. También un plan de formación, ahora estoy en un departamento de marketing y he expresado mi necesidad de saber más y han respondido a esa necesidad y estoy haciendo una formación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta percepción ha llevado a Mariona Serra, directora de recursos humanos en ZIGURAT, a encontrarse con candidatos que prefieren reducir sueldo a tener teletrabajo y flexibilidad: Hay cosas a las que no quieren renunciar. Es importante porque la sociedad ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ello".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Eso no significa que sean malos profesionales, al contrario. No hace falta trabajar de 08:00 a 20:00 horas en una silla. Son buenos profesionales, pero con otra manera de ver un trabajo", culmina la directora de recursos humanos sobre una conciliación que cada vez es más importante entre los jóvenes españoles a la hora de buscar trabajo.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.