Redacción Cataluña 22 JUL 2025 - 15:33h.

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña consideran que es un periodo "largo", principalmente para familias desfavorecidas

Empiezan las vacaciones de verano para los niños: el reto de las familias para ocupar el tiempo

BarcelonaLos niños españoles tienen dos meses y medio de vacaciones de verano. Un periodo que se hace "largo y costoso" para muchas familias y para los propios menores debido a la "desconexión mayor con el aprendizaje".

"Afecta sobre todo a alumnos de familias socioeconómicamente más desfavorecidas, con menos recursos para hacer actividades durante el período vacacional", explica Lidón Gasull, directora de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña, en una entrevista a Informativos Telecinco.

Una queja que algunas profesoras como Tatiana comprenden: "Entiendo que dos meses y pico de vacaciones no hay esa conciliación". Aunque desde el punto de vista de los docentes ponen en valor la necesidad de preparar los cursos: "Eso no se hace de un día para otro".

Sin clase en los meses de más calor

"No es que sean largas para los críos, es que hace falta preparar el curso y aún no tenemos las plantillas. No hay días materiales para preparar, pedimos que se empiece más tarde el curso para que de tiempo a preparar", admite Alba, profesora de catalán.

Asimismo, los profesores también destacan la "insostenibilidad" de dar clases en los meses con las temperaturas más altas. "Deberían dotar a los centros escolares ya, no es cuestión de que aunque tuviéramos aire acondicionado dar clases en julio y agosto porque el Gobierno marca unas horas de docencia al año", opina María, profesora de infantil.

Unas vacaciones de verano que para los padres de los niños supone afrontar un coste económico adicional: "Llega un momento en el que los niños ya no saben ni qué hacer. Se hace largo y costoso. Tienes que tenerlos en casales... buscando alternativas", opinan.

Horarios escolares

Por su parte, la directora de Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña también se ha referido a los horarios escolares, que "no son saludables ni los de que más convienen" al no adaptarse a la edad del alumnado: "Infantil podría empezar antes y Secundaria necesitan empezar más tarde. Además, la carga lectiva es muy elevada. Necesitan más horas de descanso en la jornada".