Redacción Cataluña 03 AGO 2025 - 12:00h.

El local abrió hace dos meses y permite a los aficionados de los videojuegos sentir la esencia de los míticos salones recreativos

Un lugar ideal para 'el tindereo': "Si no funciona, pues tomar algo y jugar a las máquinas"

Compartir







BarcelonaUn local de 350 metros cuadrados en Barcelona permite a los aficionados de los videojuegos volver a sentir la esencia de los míticos salones recreativos de los años 80 y 90, sin necesidad de tener monedas para jugar a las más de 40 máquinas. Tan solo consumir una bebida y esperar el turno para disfrutar de clásicos como Pac-Man o Street Fighter y también de algunas "joyas ocultas".

Next Level Bar abrió el pasado mes de junio en la capital catalana, pero el negocio nació en Madrid en 2017, cuando tres socios decidieron crear un espacio donde la gente pudiese entrar "cualquier tarde sin avisar para tomar algo y jugar a ‘arcades’" como el Tetris, Super Pang , Daytona USA, el House of Dead o el Dance, Dance, Revolution.

PUEDE INTERESARTE La Politécnica y la Universitat de València crean un videojuego para mejorar la gestión emocional de los universitarios

"Fue adaptarse a los nuevos tiempos. No se necesitan monedas, solo una consumición. Te da derecho a utilizar los juegos. Solo tienes que esperar tu turno", explica Miguel Ángel , copropietario de un local donde no hay solo máquinas recreativas: "Next Level se ha caracterizado por combinar esa nostalgia de los salones primigenios con una temática urbana, del grafiti, luces LED y neones".

Hay bazofias absolutas que no tienen remedios, pero que lo descubra cada uno a su ritmo Instagram: @nextlevelarcadebar

Este lugar se convierte en el punto en común de todo tipo de generaciones: "No hay una manera correcta de jugar a videojuegos. Algunos son obras maestras, pero cada uno lo tiene que experimentar a su manera, que es la gracia". Es el caso de los juegos de lucha: "Normalmente están eclipsados por sagas más reconocidas como Street Fighter o Tekken, pero los otros también merecen ser jugados. Y luego hay bazofias absolutas que no tienen remedios, pero que lo descubra cada uno a su ritmo".

Al no necesitar monedas para jugar a las máquinas, el público aprovecha para probar todo tipo de entretenimiento: "Siempre ha habido máquinas fetiche, que han despertado mucha atención, como las de baile, o cualquier experiencia que no puedas replicar en casa, como una pistola".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Incluso máquinas de botones. "Son más sencillas. Siempre hay un juego más oscuro que queremos dar a conocer porque es injusto que no lo conozca nadie. Como es a coste cero probarlo y va incluido en la consumición, pueden permitirse descubrir joyas ocultas que si tuvieras que echarle 25 pesetas una y otra vez te lo pensabas", admite Miguel Ángel.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pequeño tributo al pasado del establecimiento

Todo ello en un lugar histórico del barrio de Guinardó de Barcelona, que previamente había sido un pub. "En este espacio disponíamos de muchos metros cuadrados que había que llenar de máquinas, decoración y otras cosas que no fueron solo ‘arcades’ como billares, y futbolines. Hemos respetado alguna memorabilia de los antiguos negocios como pequeño tributo para los que estuvieron antes. Ahora empieza una nueva época y la gente lo está acogiendo con mucho gusto", explican orgullosos desde Next Lever Bar.

La única condición para entrar es ser mayor de edad. "Los bares tienen diferente licencias y desgraciadamente las tres con las que trabajamos no permite la entrada a menores, aunque vengan acompañados", añade Miguel Ángel sobre un sitio que es ideal para "el 'tindereo'.

"Establece un punto en común con la persona que tienes la cita. Si no funciona, puedes tomar algo y jugar a las máquinas", culminan los responsables del negocio, que han llegado a recibir una petición en sus locales de Madrid para hacer un reportaje de bodas. "La pareja se había conocido en nuestro local de Callao. Floreció algo y quisieron rendir homenaje".