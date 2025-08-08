Barcelona lidera un proyecto para detectar precozmente el dengue autóctono

Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 00:00h.

Diez centros de atención primaria de Barcelona realizarán cribados para detectar casos en pacientes que presenten la sintomatología

El Primer caso de dengue autóctono en Cataluña se detectó en 2018

Compartir







BarcelonaEl Hospital Vall d'Hebron y la Atención Primaria de Barcelona han puesto en marcha un proyecto para detectar precozmente el dengue autóctono, una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos, que se implementará en diez CAP de la ciudad de Barcelona.

“El año pasado se registraron ocho casos de dengue autóctono en España, originados localmente y no relacionados con viajes a zonas endémicas, en concreto en Tarragona”, expone el Dr. Israel Molina, responsable de la Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari Vall d'Hebron.

En los centros donde se pondrá en marcha el proyecto se realizarán cribados para detectar casos en pacientes que presenten la sintomatología como la fiebre y al menos dos de los siguientes: cefalea intensa, dolor retroocular, náuseas y vómitos, exantema o cambios de color y textura en la piel, mialgias o dolores musculares, artralgias o dolores en las articulaciones, lumbalgia y leucopenia.

"En otros países de nuestro entorno hay muchos más: en Francia se registraron el año pasado 85 casos de dengue autóctono y en Italia, 213 casos. En el conjunto de Europa se registraron 306 casos de dengue autóctono. Los datos hacen sospechar que algunos casos de dengue autóctono hayan podido pasar desapercibidos en España al ser una enfermedad poco frecuente aquí", añaden desde el centro hospitalario.

Tenemos condiciones para que el dengue autóctono pase de ser riesgo a realidad Hospital Vall d'Hebron

El proyecto también formará a médicos de familia para que sepan detectar la sintomatología y hagan pruebas diagnósticas a los pacientes que, sospechen, pueden haber contraído dengue autóctono. Todo ello con el objetivo de cortar cuanto antes la cadena de transmisión y que el dengue no se propague.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Tenemos condiciones para que el dengue autóctono pase de ser riesgo a realidad", admite Israel Molina, coordinador de enfermedades tropicales del Valll Hebron. Es el caso del aumento de las temperaturas, la prevalencia del mosquito tigre y el aumento de viajeros a zonas endémicas que han hecho que en 2024 en España se diesen ocho casos de dengue en personas que no han viajado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Si el mosquito está presente puede picar a alguien que no haya viajado y no sospeche que puede tenerlo. Por eso queremos detectar esos casos", destaca Diana Pou, médico de salud internacional del Vall Hebron, que pone en valor la trascendencia del proyecto para detectar precozmente el dengue autóctono: "El objetivo es diagnosticar cuanto antes para parar la transmisión. No queremos que se instale".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El primer caso en Cataluña

El primer caso de dengue autóctono en Cataluña se detectó en 2018, seguido de un segundo caso en 2019, mientras que en 2023 se notificaron tres casos confirmados. La detección precoz de casos autóctonos es crucial para prevenir la propagación del virus del dengue y gestionar eficazmente los brotes como el del año pasado en Tarragona, causado por la transmisión local de la infección a través de mosquitos Aedes (sobre todo el “mosquito tigre”), presentes en Cataluña desde el 2010.