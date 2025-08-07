Redacción Cataluña 07 AGO 2025 - 17:55h.

El dispositivo promueve la conservación del espacio marino protegido en el Baix Empordà, concienciando sobre el valor ecológico de la zona

Entidades ecologistas denuncian el robo de boyas en calas de la Costa Brava: "Las embarcaciones de recreo actúan con impunidad"

Compartir







GironaEl Ayuntamiento de Begur (Girona) ha puesto en marcha un dispositivo de informadores ambientales para garantizar el buen uso de las embarcaciones en el litoral del municipio catalán y promover la conservación del espacio marino protegido.

La iniciativa se enmarca en la Mesa de Cogestión Marítima del Litoral del Baix Empordà y quiere concienciar sobre el valor ecológico de la zona y "mejorar la convivencia entre embarcaciones, bañistas y entorno natural".

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, se desarrolla desde mediados de julio y se alargará hasta finales de agosto, tramo en el que la Costa Brava lidia con la masificación y SOS Costa Brava denuncia la sobresaturación de barcos que fondean en las calas.

El dispositivo de Begur actúa en el espacio marino protegido Natura 2000 Litoral del Baix Empordà, del que también forman parte Palafrugell, Palamós y Mont-ras, y tiene como objetivo informar a los usuarios de embarcaciones de recreo sobre el valor ecológico de la zona, proporcionar recomendaciones de fondeo responsable y fomentar una mejor convivencia entre los diferentes.

Biodiversidad marina

Esta prueba piloto responde a la "creciente presión de uso" que ha vivido este espacio en los últimos años, especialmente después de la pandemia, y que puede poner en riesgo tanto la biodiversidad marina como la seguridad y la convivencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para ello, los informadores ambientales trabajan en los puertos deportivos, calas y playas de los cuatro municipios implicados, informando a los usuarios y realizando encuestas para conocer hábitos, percepciones y posibles conflictos: "Estos informadores también velan por que se respeten las actuaciones municipales y las zonas de baño, así como por dar a conocer las iniciativas de conservación impulsadas desde el territorio".

Vandalismo

Uno de los puntos de conflicto detectados es la afectación de las boyas de señalización de zonas de baño, como ha ocurrido en las calas de Mont-ras, donde han estado dañadas varias veces. Estas acciones suponen un peligro para la seguridad de bañistas y navegantes, además de un grave desperdicio de recursos públicos.