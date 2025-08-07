Muere una mujer de 81 años en la playa del Port de Llançà de Girona: es la víctima 17 de este verano en el litoral catalán
El suceso ha ocurrido fuera del horario de vigilancia de la playa
Alertan del incremento de ahogamientos mortales en playas catalanas: “La seguridad no hace vacaciones"
GironaUna mujer de 81 años ha muerto este jueves en la playa del Port de Llançà, en Girona, según ha informado Protección Civil en un comunicado.
Fue a las 09:18 horas cuando el teléfono del 112 recibió el aviso de un incidente ocurrido fuera del horario de vigilancia de la citada playa, que empieza a las diez de la mañana. Tras ello, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó rápidamente a tres unidades terrestres, las cuales realizaron maniobras médicas sobre la víctima, de nacionalidad francesa, sin que pudiesen finalmente reanimarla.
La víctima 17 en las playas catalanas
Con el fallecimiento de la octogenaria, ya son un total de 17 las personas que han muerto en las playas catalanas este verano, desde el inicio oficial de la campaña de baño el pasado 15 de junio; una situación "de récord" de fallecimientos denunciada también por los socorristas.
En comparación con las cifras del pasado año por estas mismas fechas (12), son cinco víctimas más.
Ante la situación, las autoridades no dejan de advertir de la necesidad de extremar las precauciones en el baño, así como ante las temperaturas extremas que sacuden a España, como la ola de calor de estos días, que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que se alargará hasta el próximo miércoles, alargándose respecto al primer pronóstico.
Los consejos de Protección Civil para el baño
Tras lo ocurrido, desde Protección Civil de la Generalitat de Cataluña han compartido distintos consejos respecto al baño en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades en el agua hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar su rápida actuación, insisten, enumerando distintas recomendaciones:
- Tener especial cuidado con los niños. No se les debe dejar solos en ningún momento cuando se estén bañando o alrededor de la piscina.
- Bañarse en zonas seguras.
- Hacer caso a las indicaciones de los servicios de socorrismo o responsables de las actividades en el medio acuático.
- Evitar permanecer demasiado rato al sol y beber agua muy a menudo.
- No entrar de repente en el agua, y si es posible hacerlo acompañado.
- Especialmente las personas mayores intentar bañarse acompañados.