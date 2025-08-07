El suceso ha ocurrido fuera del horario de vigilancia de la playa

Alertan del incremento de ahogamientos mortales en playas catalanas: “La seguridad no hace vacaciones"

GironaUna mujer de 81 años ha muerto este jueves en la playa del Port de Llançà, en Girona, según ha informado Protección Civil en un comunicado.

Fue a las 09:18 horas cuando el teléfono del 112 recibió el aviso de un incidente ocurrido fuera del horario de vigilancia de la citada playa, que empieza a las diez de la mañana. Tras ello, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó rápidamente a tres unidades terrestres, las cuales realizaron maniobras médicas sobre la víctima, de nacionalidad francesa, sin que pudiesen finalmente reanimarla.

La víctima 17 en las playas catalanas

Con el fallecimiento de la octogenaria, ya son un total de 17 las personas que han muerto en las playas catalanas este verano, desde el inicio oficial de la campaña de baño el pasado 15 de junio; una situación "de récord" de fallecimientos denunciada también por los socorristas.

En comparación con las cifras del pasado año por estas mismas fechas (12), son cinco víctimas más.

Ante la situación, las autoridades no dejan de advertir de la necesidad de extremar las precauciones en el baño, así como ante las temperaturas extremas que sacuden a España, como la ola de calor de estos días, que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido que se alargará hasta el próximo miércoles, alargándose respecto al primer pronóstico.

Los consejos de Protección Civil para el baño

Tras lo ocurrido, desde Protección Civil de la Generalitat de Cataluña han compartido distintos consejos respecto al baño en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades en el agua hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar su rápida actuación, insisten, enumerando distintas recomendaciones:

