BarcelonaEstudiantes de ingeniería de 14 países compiten en la décimo quinta edición de la Formula Student Spain que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Un proyecto educativo en el que los participantes se encargan del desarrollo, construcción y conducción de un monoplaza de competición. Una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera en una experiencia profesional real.

En esta nueva edición de la conocida como la 'Fórmula 1 universitaria' participan 60 equipos de diferentes países. Cada uno de ellos lo hace con un monoplaza diseñado y fabricado por ellos mismos que deberá superar pruebas de diseño, seguridad y aceleración.

Este año los equipos han presentado prototipos eléctricos, híbridos y autónomos.

Promover la excelencia académica

Desde la organización recuerdan que 'Fórmula Student' promueve la excelencia académica en ingeniería, ya que abarca todos los aspectos de la industria automotriz, "incluyendo la investigación, el diseño, la construcción, las pruebas, el desarrollo, la comercialización, la administración y las finanzas".

El evento crece año tras año y prueba de ello es que, por primera vez, participan en esta competición cerca de 30 universidades españolas siendo Madrid y Cataluña las comunidades que mayor número de equipos aporta.

Proyección laboral

La participación en esta cita ineludible para los amantes de la Fórmula 1 puede abrir las puertas del mercado laboral en este sector a los futuros ingenieros.

La iniciativa, que arrancaba en el año 2010, está organizada por la Sociedad Española de Ingenieros de Automoción, con el apoyo de instituciones españolas y empresas relevantes del sector de la automoción.