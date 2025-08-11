Joel reta a transeúntes frente a la Catedral de Barcelona a medir su fuerza en un pulso que ya acumula millones de visualizaciones en TikTok

Lo que antes era un simple pulso entre amigos se ha convertido en una auténtica moda en las calles de Barcelona. El pionero de este reto viral es un tiktoker llamado Joel que acumula vídeos con más de 26 millones de visualizaciones. Con su mesa perfectamente preparada frente a la Catedral, reta a cualquiera que se atreva a medir su fuerza con él.

No hace falta ser el más grande ni el más fuerte para participar. “Viene gente bastante fuerte que piensa que va a ganar, pero lo que no saben es que yo entreno músculos específicos que normalmente la gente no entrena”, explica.

El espectáculo, a veces aderezado con algo de teatralidad para animar al público, atrae a curiosos que, móvil en mano, se detienen al ver el corrillo. La gente que pasa cerca del espectáculo se para a mirar, mientras la popularidad del joven crece “a pulso” también en redes sociales.

Comenzó hace menos de un año y pronto descubrió que sus vídeos se hacían virales y gustaban al público. Con millones de reproducciones, otro veinteañero de origen ruso fue el primero en llevar a la calle auténticos maratones de lucha de brazos, disciplina en la que Joel, se ha convertido en el referente y que cada día gana más adeptos en España.