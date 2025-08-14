Gloria Palau 14 AGO 2025 - 16:39h.

Las redes sociales aumentan la comparación y la necesidad de estar conectados, según el psicólogo Javier Vázquez

BarcelonaDurante las vacaciones, muchas personas tienen dificultad para desconectar del trabajo, y al romper la rutina, aparece sensación de vacío que puede derivar en síntomas depresivos. Este desgaste tiene un nombre y es el llamado burnout, que consiste en una conjunto de síntomas físicos y psicológicos que indican que la persona ha llegado a su límite, un resultado de todo el estrés acumulado.

Según ha explicado a un equipo de Informativos Telecinco el psicólogo del instituto Brain 360º, Javier Vázquez, las redes sociales aumentan la comparación y la necesidad de estar conectados: "Esta adicción a las pantallas acaba generando estrés y frustración, especialmente durante las vacaciones, por la presión de disfrutar y mantener la validación digital".

La clave: reducir la dependencia digital

Además, Vázquez asegura que se observa un patrón de adicción a pantallas, similar a adicciones tradicionales, y que puede empeorar durante los periodos vacacionales y afectar a la salud mental: "La clave está en gestionar la activación, reducir la dependencia digital y establecer hábitos que permitan un descanso real, especialmente durante las vacaciones, que para eso están", añade Vázquez.

La realidad es que muchas personas coinciden en que sienten la necesidad de compartir donde van y con quién están pasando sus vacaciones para justificar que estas de vacaciones: "Si no publicas la foto, es como si no lo hubieras hecho". Hoy en día vivimos en una sociedad en la que las redes muestran una imagen de disfrutar todo al máximo, de hacer los mejores viajes, y eso es lo que acaba teniendo un impacto negativo en la salud mental.