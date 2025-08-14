"Murió solo debajo de un árbol, pedimos justicia", ha afirmado el hijo del temporero

Muere un temporero mientras trabajaba a más de 40 grados en Alcarràs, Lleida

Compartir







LleidaUn informe forense preliminar apunta a que el temporero que murió el pasado lunes mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs (Lleida) falleció "de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda en el contexto de estrés por calor".

Según informa el diario Segre, el fallecimiento del trabajador agrícola, de 61 años y vecino de Lleida, que estaba contratado por una ETT, se produjo entre las 16:24 horas y las 16:50 horas.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven de 22 años tras sufrir un golpe de calor en la calle en Jaén

La encargada le dijo que descansara debajo de un árbol cuando aseguró encontrarse mal

El hijo del fallecido ha explicado a este diario que su padre dijo que se encontraba mal a las 13:30 horas y pidió irse a casa, pero que la encargada le dijo que descansara debajo de un árbol.

"Murió solo debajo de un árbol, pedimos justicia", ha reclamado Idiu Vranciu, hijo del fallecido, Gheorghe Vranciu, que ha asegurado que, según ha sabido por sus compañeros, no se llamó a una ambulancia hasta las 16:00 horas, por lo que la familia no descarta emprender acciones legales.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer del servicio de limpieza viaria de Barcelona tras completar su jornada laboral en plena ola de calor

Por su parte, un portavoz de los Mossos d'Esquadra ha indicado que ya han remitido su informe sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte del temporero, en un día en el que se superaron en la zona los 40 grados, al juzgado que investiga los hechos y a Inspección de Trabajo.