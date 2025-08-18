El uso de los carriles bici crece en un año un 17% en Barcelona

Redacción Cataluña Barcelona, 18 AGO 2025 - 18:07h.

La mayoría de los desplazamientos se dan entre la plaza de Francesc Macià y la de Glòries

En el último año, el uso de los carriles bici en Barcelona ha crecido un 17% respecto a junio de 2024. Así lo demuestran los datos publicados este lunes y recogidos de 318 puntos distribuidos por toda la ciudad donde se registra el número de circulaciones.

Estos puntos funcionan con unas espiras electromagnéticas que cuentan los pasos del conjunto de vehículos que circulan por los carriles bici, tanto bicicletas como patinetes y otros vehículos de movilidad personal (VMP).

La Diagonal, principal eje ciclista de la ciudad

De estos datos se desprende que la avenida Diagonal se ha convertido en el principal eje ciclista de la capital catalana, especialmente en el tramo� entre las plazas de Francesc Macià y de Glòries.

El número de pasos en carriles bici ha aumentado en 9 de cada 10 puntos de conteo. El tramo con mayor afluencia ha sido el de la avenida Diagonal con paseo de Gràcia en sentido Besòs, con 6.232 pasos y un aumento del 11,72% respecto a junio del año pasado. De hecho, de los 10 puntos más transitados, ocho corresponden al carril bici de la Diagonal, sobre todo en el último tramo renovado.

Además, el que más subió en afluencia respecto a 2024 ha sido el carril bici entre la calle Londres y Calàbria, que con 3.400 circulaciones ha experimentado más de un 170% de incremento de paso.

Teniendo en cuenta este incremento de usuarios que utilizan los carriles bici para desplazarse por la ciudad, el Ayuntamiento sigue implementando medidas para mejorar este tejido urbano, que ya cuenta con cerca de 270 kilómetros de carriles bici. El Ayuntamiento también tiene previsto durante este mandato bajar a la calzada el carril bici de la Diagonal entre Glòries y el Fòrum, y así continuar potenciando el eje ciclista de esta avenida y terminar la mejora de los 4,6 km de la nueva infraestructura.