La Universidad de Barcelona se vuelve a situar entre las 200 mejores universidades del mundo

Redacción Cataluña 19 AGO 2025 - 04:01h.

BarcelonaLa Universidad de Barcelona vuelve a situarse entre las 200 mejores universidades del mundo en la nueva edición del Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de Shanghái. Los resultados de esta clasificación señalan que la UB es la única universidad del Estado en la horquilla 151-200, lo que la consolida como líder en España.

El ARWU es una de las listas más prestigiosas a nivel internacional. Analiza cerca de 2.500 universidades de todo el mundo y publica la clasificación de las mil mejores, en la cual la UB ha obtenido una valoración destacada en el indicador que cuantifica las publicaciones indexadas (producción científica), con una puntuación de 49,2.

De nuevo, otro año mas la clasificación mundial la lideran las universidades estadounidenses. Las primeras posiciones son para Harvard y Stanford, mientras que el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) se coloca en el tercer puesto.

10 centros españoles, entre las 500 mejores universidades del mundo

En total, España cuenta con diez centros entre las 500 mejores universidades del mundo. La Universidad de Valencia se posiciona en la horquilla 201-300. La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Granada y la Universidad del País Vasco se quedan en el baremo 301-400. La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla, en el 401-500.