El Ayuntamiento de Lleida impulsa un nuevo modelo de centros para mayores para combatir la soledad

Redacción Cataluña Barcelona, 26 AGO 2025 - 02:00h.

El proyecto prevé servicio de comedor en los centros que lo permitan para garantizar una alimentación saludable

Cómo actuar con las personas mayores en las olas de calor

Compartir







El Ayuntamiento de Lleida ha puesto en marcha un nuevo proyecto con el objetivo de reforzar los centros de mayores municipales y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. La iniciativa quiere prevenir situaciones de vulnerabilidad, como la soledad no deseada, y potenciar la vida comunitaria a través de acciones de soporte, acompañamiento y dinamización.

Este proyecto prevé servicio de comedor en los centros que lo permitan para garantizar también una alimentación saludable. La licitación de este tiene un presupuesto de 307.859 euros anuales con una duración prevista de tres años, prorrogable un año más.

El proyecto se desplegará en los nueve centros municipales, con una dedicación mensual de cerca de 920 horas, y además de la dinamización, se programarán actividades para reducir la brecha digital, fomentar la actividad física y reforzar la autonomía de las personas mayores.

Los profesionales también apoyarán a las juntas de los hogares de jubilados para adaptar la gestión de cada centro a las necesidades de sus usuarios. El proyecto se coordinará con iniciativas que están en marcha como el programa “Siempre Acompañados”, de la Fundación La Caixa, y con proyectos municipales de inserción laboral en el sector de la restauración, lo que permitirá abrir vías de retorno social y profesional.