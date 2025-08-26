Redacción Cataluña Barcelona, 26 AGO 2025 - 04:00h.

Del estudio Undercoders, el videojuego se ha convertido en la gran revelación de la feria

El videojuego 'Denshattack!', del estudio barcelonés Undercoders, ha arrasado esta semana en la Gamescom 2025, la feria más importante del sector en Europa. Esta nueva creación apuesta por una combinación entre la conducción de trenes con acrobacias inspiradas en el skate sobre vías abandonadas en un Japón futurista.

La presentación de este videojuego sorprendió a los asistentes, convirtiéndose en la gran revelación de la feria por delante de otros videojuegos muy reconocidos internacionalmente como Resident Evil 9 o Call of Duty.

Lanzamiento en primavera de 2026

El proyecto está dirigido por David Jaumandreu, y contará con música de Tee Lopes, reconocido por su trabajo en Sonic Mania y Sonic Frontiers.

Con más de 50 niveles, los jugadores deberán ejecutar saltos, derrapes y acrobacias mientras atraviesan abismos de gran escala. A medida que el jugador va progresando se permitirá desbloquear nuevas rutas, escenarios y habilidades a medida que se perfecciona el estilo de conducción.

Eso sí, todos los amantes de los videojuegos que quieran probarlo deberán esperar a su lanzamiento, que está previsto para la próxima primavera de 2026.