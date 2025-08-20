Francia investiga la muerte del streamer Jean Pormanove: Adin Ross y Drake cubrirán su funeral

La justicia francesa investiga la muerte en directo del streamer Jean Pormanove tras un maratón extremo en Kick

La muerte de Jean Pormanove mientras dormía ha conmocionado a la red: sus seguidores intentaron despertarle

Compartir







La justicia francesa investiga la muerte en directo del streamer Jean Pormanove, cuyo nombre real era Raphaël Graven, fallecido a los 46 años durante una retransmisión en la plataforma Kick que se prolongó por más de 298 horas. El caso ha conmocionado a la opinión pública no solo por las circunstancias del deceso, sino también por los meses de humillaciones y violencia que habría sufrido el creador de contenido galo frente a miles de espectadores.

Mientras tanto, el rapero canadiense Drake y el streamer estadounidense Adin Ross anunciaron que cubrirán los gastos de su funeral, en un gesto de solidaridad hacia su familia. A la par, los abogados de algunos de los compañeros de emisión de Pormanove niegan cualquier implicación en los abusos, que califican de “montajes pactados”.

Una retransmisión que terminó en tragedia

Pormanove murió en la noche del 17 al 18 de agosto en Contes, cerca de Niza, tras varios días participando en un desafío extremo bautizado como '10 Días y Noches de Tortura', que combinaba privación de sueño, esfuerzos físicos y consumo de sustancias presuntamente nocivas.

Según fuentes como 'Le Monde', en las últimas horas de la retransmisión se le veía tumbado e inmóvil sobre un colchón, hasta que los demás participantes interrumpieron bruscamente la emisión al notar que algo no iba bien. Poco después, se confirmó su fallecimiento.

La fiscalía de Niza ha abierto una investigación y ha ordenado una autopsia, cuyos resultados preliminares aún no se han hecho públicos. Aunque algunos medios locales informaron que inicialmente no había indicios “sospechosos”, la magnitud del caso y los antecedentes de maltrato retransmitidos en directo han derivado en una investigación judicial a cargo de la policía local.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Acusaciones y defensas: “Todo era un montaje”

La muerte del streamer e influencer ha traído consigo la difusión de múltiples vídeos en redes sociales donde se observa a Pormanove siendo agredido y humillado en directo, especialmente en retransmisiones junto a los streamers Owen Cenazandotti (26 años, alias Naruto) y Safine Hamadi (23, alias Safine), además de un tercero que salió en el último vídeo, llamado Coudoux. Estas secuencias han generado indignación entre los espectadores y presión sobre las autoridades para determinar si existió responsabilidad penal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sin embargo, el abogado de Owen Cenazandotti, alias Naruto, negó este martes en declaraciones a 'BFMTV' que hubiera agresiones reales. “Todas estas escenas son simplemente escenas montadas de un guion entre Naruto y el difunto”, explicó Yassin Saoudini, quien incluso afirmó que la propia madre del streamer participó en algunas retransmisiones pactadas.

El letrado insistió en que no existen “elementos constitutivos de delito alguno” contra su cliente, a quien describió como “devastado por la muerte de su mejor amigo”. Además, denunció que Naruto está siendo víctima de ciberacoso y confirmó que ya ha presentado una denuncia. El abogado recalcó que la autopsia será determinante para esclarecer lo ocurrido.

Un retrato humano más allá del escándalo

En medio de la polémica y la exposición mediática, familiares y allegados de Raphaël Graven piden recordar la faceta más personal del fallecido. Según 'Le Parisien', Pormanove fue descrito por quienes lo conocieron como una persona “generosa, honesta y de gran corazón”.

Nacido en Mosela, creció junto a cinco hermanos y en 1998 se alistó en la Base Aérea 128 de Marly-Frescaty, poco antes de la abolición del servicio militar obligatorio.

Más tarde trabajó como operario de mantenimiento, cartero y en carreteras, hasta que decidió dedicarse de lleno al streaming, primero con videojuegos como GTA y Fortnite, y después con desafíos cada vez más extremos. Así, destacó en Kick y en el canal de YouTube @LeLokalTV.

Drake y Adin Ross financiarán el funeral

En medio de la conmoción internacional, el rapero Drake y el streamer Adin Ross confirmaron que se harán cargo de los gastos funerarios de Jean Pormanove.

Ross, visiblemente indignado, escribió en la red X: “Esto es horrible y repugnante. Quienquiera que haya participado en esto merece sufrir graves consecuencias. Acabo de hablar con Drake. Cubriremos los gastos del funeral; es lo mínimo que podemos hacer”.

No es la primera vez que Drake se involucra en causas benéficas vinculadas a tragedias familiares: en 2022 ya financió, junto al rapero The Game, el funeral de seis víctimas mortales en un incendio en Ohio. Actualmente, el artista canadiense se encuentra de gira por Europa, pero no dudó en sumarse a este gesto de apoyo hacia la familia del creador francés.

Investigación en curso

El caso ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la falta de control sobre los contenidos emitidos en directo. La secretaria de Estado de Digitalización de Francia, Clara Chappaz, subrayó que “responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley”, y confirmó haber contactado tanto a la Arcom como a los administradores de Kick para exigir explicaciones.

La fiscalía de Niza mantiene abierta la investigación y se espera que los resultados de la autopsia aporten claridad en los próximos días.

Mientras tanto, Francia debate cómo un creador que fue soldado, trabajador y figura querida por sus allegados terminó expuesto a presuntas dinámicas de violencia extrema retransmitidas en directo, en un episodio que muchos han comparado con un capítulo de la serie 'Black Mirror'.