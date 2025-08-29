Redacción Cataluña 29 AGO 2025 - 16:42h.

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra piden ayuda ciudadana para encontrar a una chica de 16 años desaparecida en Cerdanyola del Vallès, en el Vallès Occidental (Barcelona). La policía informa que se le perdió la pista el pasado 9 de julio, es decir, hace más de mes y medio.

La joven se llama Pakhrou, y los Mossos indican que es de complexión corpulenta y tiene el pelo de color castaño oscuro. A través de esta difusión por redes sociales, la policía pide que quien tenga cualquier información, debe llamar al teléfono 112 .