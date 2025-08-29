El último mensaje que envió Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, del que sospecha su familia

La familia de Matilde Muñoz, la mujer desaparecida en Indonesia, confiesa que no cree que el último mensaje que envió la española lo escribiese ella

La familia de Matilde Muñoz, desparecida en Indonesia señala a los culpables: “Están metidos en el ajo, es un crimen de manual”

La desaparición de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años cuyo rastro se perdió hace dos meses en Indonesia, continúa manteniendo en vilo a su familia y a su entorno más cercano. La última novedad del caso es que la ropa de esta turista española ha aparecido en la basura de su hotel.

Según mantiene el personal de este complejo hotelero, Matilde Muñoz envió un último mensaje desde su teléfono tras perderse su rastro. Sin embargo, la familia de Matilde Muñoz no cree que fuera ella quien lo enviara. Por eso, sus familiares y amigos piden una investigación más profunda para poder conocer qué ha pasado con esta turista española desaparecida en Indonesia.

Lo último que se sabe de esta mujer de 72 años es que se alojaba en un hotel de la isla de Lombok, en Indonesia. Fue una amiga, Ana Jorbe, quien dio la voz de alarma sobre la desaparición a comienzos de julio, cuando dejó de recibir mensajes de WhatsApp de Matilde Muñoz algo completamente inusual en la comunicación que solían tener entre ellas.

Días después, desde el hotel informaron a Ana Jorbe, la amiga de Matilde Muñoz, que la española había viajado de urgencia a Laos. Como prueba, mostraron un mensaje supuestamente enviado por Matilde Muñoz en el que justificaba su ausencia y prometía volver en dos semanas.

Sin embargo, el texto levantó sospechas: estaba escrito en un inglés plagado de faltas de ortografía, algo que los familiares consideran imposible, ya que Mati había sido profesora de este idioma.

La familia de Matilde Muñoz, convencida de que detrás de esta extraña desaparición existe un posible móvil económico

Las dudas aumentaron cuando la Policía de Indonesia encontró pertenencias de la turista en la basura del propio complejo hotelero. Ante estas incongruencias, los allegados sospechan que los encargados del establecimiento podrían estar relacionados con la desaparición.

“Queremos que se investigue a fondo lo ocurrido en ese hotel, porque creemos que allí está la clave”, denuncia a 'Informativos Telecinco' la amiga de Matilde Muñoz.

Mientras tanto, el dolor y la incertidumbre crece entre los suyos. “Quiero que su cuerpo aparezca”, confiesa Ana Jorbe a 'Informativos Telecinco'.

Actualmente, la familia espera que las autoridades logren geolocalizar el teléfono de Muñoz y acceder a sus cuentas, convencidos de que detrás del caso existe un posible móvil económico.