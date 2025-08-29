Oliver, el niño de tres años de Marbella, podría haber desaparecido en un nuevo caso de sustracción parental

La desaparición del pequeño Oliver: tiene tres años y fue visto por última vez en Marbella hace dos meses

Marbella, MálagaEl Centro Nacional de Desaparecidos del ministerio del Interior (CNDES) ha lanzado una alerta en la que pide la colaboración ciudadana para encontrar a Oliver, un niño de tan solo tres año que lleva desaparecido desde hace casi dos meses, ya que se le vio la última vez a principios de julio en Marbella, Málaga.

Según la información que se ha compartido en CNDES, la última vez que se vio al menor fue el pasado 4 de julio en la localidad malagueña de Marbella. Desde entonces, su padre no tiene información del pequeño.

Un posible caso de sustracción parental

La Policía investiga la desaparición de este pequeño y ha pedido ayuda ciudadana a través del Centro Nacional de Desaparecidos para dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de este menor de edad.

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Diario Sur' gracias a fuentes policiales, los investigadores sospechan que la madre de Oliver se podría haber llevado al pequeño hasta Rusia, su país de origen. De esta forma, la desaparición del pequeño sería un nuevo caso de sustracción parental.

La desaparición de Oliver

La fotografía y los datos del niño han sido compartidos en las redes sociales por el centro y por la Policía Nacional, que piden colaboración para encontrarlo.

El niño, del que no se conocen más datos sobre cómo se produjo la desaparición, mide 85 centímetros de altura y pesa unos 15 kilos.

La alerta fue difundida el mismo día de la desaparición, con el objetivo de lograr colaboración ciudadana en la búsqueda del pequeño.

¿Cómo aportar información?

El CNDES destaca la importancia de que cualquier persona que pueda tener información relevante sobre esta desaparición, contacte de inmediato con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En este sentido, se recuerda que el teléfono 091 está habilitado para comunicar cualquier dato que pueda contribuir a localizar al menor.

Además, si tienes cualquier información sobre Oliver o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.