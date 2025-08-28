telecinco.es 28 AGO 2025 - 09:30h.

Su pareja, un hombre al que denunció previamente, ha sido detenida y enviada a prisión provisional

Ingresa en prisión el hombre detenido como presunto autor de la muerte de su pareja de 54 años en Motril, Granada

La mujer hallada muerta en un domicilio de la Playa de Poniente de Motril, en Granada, estaba en el sistema VioGén. Su pareja, –un hombre que al parecer tenía una orden de alejamiento sobre ella–, ha sido detenida y enviada a prisión. Se le sitúa como presunto autor de su muerte y está acusado de un delito de homicidio y quebrantamiento. Con la investigación de los hechos aún desarrollándose, todas las hipótesis apuntan a un caso de violencia machista.

La autopsia preliminar apunta a que la víctima, de 54 años, sufrió múltiples golpes, declarándose su deceso el pasado domingo 24 de agosto. Los hechos habrían ocurrido durante la mañana, a alrededor de las 10:30 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia informando de que en el interior de un bloque de viviendas se encontraba una mujer en estado grave, tal como informa en el vídeo Nuria Cabrera.

Tras localizarla, fue trasladada al Hospital de Neurotraumatología de Granada por una intoxicación etílica y contusiones, falleciendo allí horas después.

El presunto autor de su muerte pidió ayuda afirmando que su pareja “estaba sangrando”

Según informa el medio Ideal citando información de algunos testigos, el presunto autor de la muerte de la mujer salió a la calle pidiendo ayuda a una tercera persona para que solicitase asistencia médica para su pareja. Les habría dicho que ella se encontraba “sangrando” y que no encontraba el teléfono para llamar al 112, siendo así esa tercera persona la que dio el primer aviso a los servicios de Emergencias.

Tras llegar a la zona y comprobar el estado de la mujer, se procedió a su inmediato traslado, falleciendo en el hospital. La autopsia posterior reveló que recibió múltiples golpes y presentaba traumatismos en distintas zonas del cuerpo, incluido la cabeza.

Ahora, la investigación trata de determinar si fue atacada con algún objeto, cómo y en qué circunstancias, tratando de esclarecer el móvil del crimen y si, como todo apunta, fue él quien causó los golpes.

El principal sospechoso, de hecho, tenía una orden de alejamiento tras haber sido denunciado por ella, pero la quebrantó y ya desde el sábado habían estado juntos en la vivienda.

De este modo, la Policía le detuvo en el hospital inicialmente por quebrantamiento de condena, pero posteriormente, tras confirmarse la muerte de la mujer, también se le imputó por un presunto delito de homicidio.

Tras lo ocurrido, el hombre ha sido enviado a prisión provisional, mientras las autoridades investigan el caso como violencia de género. La víctima estaba en el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) desde octubre de 2024 y le había denunciado en varias ocasiones por lesiones y quebrantamientos de la condena.