Calendario escolar 2025-2026 en Cataluña: ¿cuándo empiezan las clases?

Redacción Cataluña 28 AGO 2025 - 00:00h.

Bachillerato, FP de grado medio y superior y los itinerarios formativos específicos (IFE) volverán el 12 de septiembre

La vuelta al cole 2025 costará 500 euros de media por hijo, los libros como principal gasto y un aumento acumulado del 18% en los últimos tres años

BarcelonaEl inicio del curso escolar 2025-26 será el 8 de septiembre y acabará el 19 de junio en la educación infantil, primaria y ESO, un dato que la consellera de Educación, Esther Niubó, ha confirmado este jueves desde el Parlamento defendiendo que es una "buena fecha para todos".

En el caso de bachillerato, la FP de grado medio y superior y los itinerarios formativos específicos (IFE) volverán a clase una semana después, el 12 de septiembre. En cuanto a las escuelas oficiales y de idiomas (EOI) y adultos arrancarán el 22 de septiembre.

Calendario escolar 2025-2026

Otras fechas importantes para marcar en el calendario escolar son los festivos y las vacaciones, que este año quedan así:

Vacaciones de Navidad: del 20 de diciembre al 7 de enero, ambos incluídos.

del ambos incluídos. Semana Santa : del 28 de marzo al 6 de abril, ambos incluidos.

: del ambos incluidos. Cuatro días de libre disposición: en Barcelona el Consejo Educativo Municipal de Barcelona ha propuesto hacer fiesta el viernes 10 de octubre, el lunes 3 de noviembre , el lunes 16 de febrero y el viernes 22 de mayo.

Este próximo curso que está a punto de comenzar, por tanto, tendrá en total 177 días lectivos. Además, un año más el tema de la fecha de la vuelta al cole ha sido una cuestión que ha tensado las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, ya que desde la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC) consideran que la fecha es una imposición del gobierno y alertan de que comporta un perjuicio para la preparación del curso en condiciones.