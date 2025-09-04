Redacción Cataluña 04 SEP 2025 - 13:50h.

El conductor carecía de carné y tenía vigente dos órdenes de detención por delitos contra la seguridad del tráfico

Da positivo en alcohol y cocaína en un control de Barcelona tras cambiarse por el conductor que tenía el carné retirado

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido al conductor de una furgoneta tras darse a la fuga en un control policial y tirar por la ventana una maleta con 40 kilos de hachís en Barcelona.

Lo hechos ocurrieron de madrugada, cuando los agentes realizaban un control en Gràcia, en dirección Sabadell, cuando pidieron al hombre que se detuviera.

Pese a ello, el conductor de la furgoneta hizo caso omiso y huyó por la la ronda de Dalt hacia la C-58. Una fuga en la que aprovechó para tirar por la ventana del vehículo la droga que llevaba en el interior de una maleta.

Dos órdenes de detención vigentes

Un suceso que acabó con la detención del hombre, que carecía de carné de conducir y tenía dos órdenes de detención vigentes por delitos contra la seguridad del tráfico.