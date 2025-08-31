Redacción Cataluña Europa Press 31 AGO 2025 - 18:42h.

Arrestado en La Aldea en Tarragona un conductor de camión ebrio que invadía todos los carriles

Los Mossos también detuvieron a un joven de 22 años por circular contradirección en la A-2 en Lleida

Compartir







TarragonaUn camionero ha sido detenido por conducir un camión haciendo "zigzag" por la carretera A-7 en Tarragona. Según han precisado los Mossos, "superaba nueve veces la tasa de alcoholemia permitida para profesionales".

Por tanto, iba ebrio como el kamikaze investigado en Huelva este verano, poniendo en riesgo la seguridad vial. Ya que circulaba por esa autovía del Mediterráneo "invadiendo todos los carriles".

PUEDE INTERESARTE Investigan a un conductor por circular en zigzag y adelantar en línea continua en Cádiz: publicaba sus vídeos en redes sociales

Así lo han explicado desde la policía catalana, cuyos agentes pudieron interceptar al hombre a la altura de la localidad tarraconense de L'Aldea. En la prueba que le practicaron, dio positivo con "1,35 miligramos por litro".

Otro joven circulaba ebrio y contradirección

Este no ha sido el único caso que los Mossos d'Esquadra han detectado recientemente. Por otro lado, un joven de 22 años fue arrestado este 30 de agosto por circular ebrio y contradirección.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un conductor de una grúa tras multiplicar por 5 y por 7 la tasa de alcohol durante dos días consecutivos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo localizaron en la autovía A-2 cuando conducía cerca del municipio de Alcarràs (Lleida). Los avisos de varios testigos al 112 fueron clave para dar con él, evitando que pudiese provocar un accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el vehículo, el chico iba acompañado de otros dos hombres. Todos ellos tenían "síntomas evidentes" de embriaguez, han detallado desde la policía catalana a Europa Press.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La prueba realizada al conductor dio una tasa de alcohol de 0,86 miligramos por litro. Además de acusarle de conducción temeraria y bajo efectos de sustancias, el automóvil carecía de ITV desde 2022 y no tenía seguro.