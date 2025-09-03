El guardia civil y el tío de Marc Márquez se niega a declarar junto al resto de implicado en el asesinato de un contrabandista en 2022

El tío de Marc Márquez, detenido por asesinato, era amigo de la víctima con quien compartió internado

El comandante retirado de la Guardia Civil acusado de asesinar a un supuesto contrabandista en enero de 2022 y el familiar del piloto Marc Márquez también detenido por el crimen se han acogido a su derecho a no declarar ante los Mossos d'Esquadra.

Según han informado fuentes jurídicas, ambos han sido interrogados este miércoles en la comisaría de Cervera (Lleida) de los Mossos d'Esquadra junto a un tercer detenido, el propietario de un taller mecánico de Lleida.

Los tres detenidos pasarán a disposición judicial mañana en los juzgados de Lleida, según los Mossos d'Esquadra. La investigación está bajo secreto de sumario. La policía catalana ha llevado a cabo a lo largo del día de hoy varias diligencias de investigación antes de poner a los detenidos a disposición de la titular del juzgado de instrucción de Solsona (Lleida) que investiga el caso.

Los agentes han registrado la joyería del tío de Márquez

En concreto, los agentes han registrado la joyería que regenta el tío de Márquez en Cervera, donde también reside. El detenido era amigo de la víctima, con quien había compartido internado en su juventud. Por su parte, el comandante en la reserva supuestamente implicado en el crimen, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil acusado de un delito de asesinato y otro de revelación de secretos.

El fallecido, el presunto contrabandista Joan Coromina Estany, fue asesinado el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.