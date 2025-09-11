Redacción Cataluña 11 SEP 2025 - 00:00h.

Las excavaciones revelan antiguas riadas y aportan información sobre la vida cotidiana de la Barcelona mevieval

Encuentran una quilla en las obras de un aparcamiento donde descubrieron un barco hundido de 500 años en Barcelona

BarcelonaLa reurbanización de La Rambla ha permitido descubrir un tramo de casi 44,88 metros de la que fue la primera muralla medieval de Barcelona en el siglo XIV. Los trabajos arqueológicos empezaron a mediados de julio con la apertura de la zona central del paseo y han combinado excavaciones mecánicas superficiales con sondeos manuales para estudiar la cimentación de la muralla y la estratigrafía arqueológica que se adosa.

Estas labores también han permitido identificar estratos relacionados con antiguas riadas, con acumulaciones de tierra, piedras y cerámica arrastradas por el agua, gracias a un sondeo exterior a 3,5 metros de profundidad que confirman el funcionamiento de la muralla como sistema defensivo vinculado a un foso, además de aportar información sobre las dinámicas naturales de la riera que bajaba por este punto de la ciudad.

En el lado interior, se han documentado niveles del siglo XVI que hablan de la vida cotidiana de la Barcelona medieval y moderna. "En este ámbito destaca un hallazgo curioso y poco habitual: los restos de un pequeño asno, enterrado rodeado de un gran número de agujas de bronce", ha explicado el consistorio.

Mortero de cal para sellar las juntas

Las excavaciones también han constatado el uso de un encintado con mortero de cal para sellar las juntas entre los sillares de la muralla. Este detalle constructivo indica "una clara voluntad de reforzar la estructura frente a agentes externos como las riadas".

En la parte más meridional del área de excavación ha aparecido una gran estructura semicircular de piedra y mortero, de unos 3,5 metros de largo, que coincide con los planos de la primera urbanización de la Rambla a inicios del siglo XIX: "Todo apunta a que se trata de la cabecera de un elemento que marcaba el inicio del paseo, construido después de 1774 y antes de 1823".

La valiosa información de La Rambla

A lo largo del recorrido de la Rambla ya se habían documentado otros restos de este sistema, como los tramos de la plaza del Teatre, donde se conserva un lienzo de unos 15 metros y una torre, y varios portales y cimientos. Sin embargo, la intervención actual permite excavar en extensión y obtener por primera vez una imagen completa y continuada de este importante elemento patrimonial .

En los próximos dos meses, una vez se documente y cubra el primer sector, se abrirá un segundo tramo de unos 50 metros más para completar la documentación. Ambos conjuntos sumarán cerca de un centenar de metros de muralla medieval registrada en pleno paseo de la Rambla , una oportunidad única para profundizar en la historia urbana y en la memoria de la ciudad.