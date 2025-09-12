Los Mossos consiguen detener al hombre que estaban buscando desde agosto tras disparar a otro en un bar de la Rambla, en Barcelona

Un herido grave por disparo tras la pelea en un bar de la Rambla Prim de Barcelona: buscan al autor que huyó

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles al presunto autor de disparar con un arma y herir a un hombre en el exterior de un bar ubicado en la Rambla de Prim, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, el pasado 29 de agosto, informan fuentes policiales a Europa Press.

En el operativo para detener al autor se localizaron diversas armas de fuego, y también se detuvo a una segunda persona relacionada con lo ocurrido. Los hechos sucedieron cerca de las 21.30 horas en un bar de la Rambla de Prim, y la víctima trabajaba en el establecimiento y recibió al menos un disparo de un cliente con el que estaba discutiendo.

El caso está bajo secreto de sumario y lo está investigando la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona. Finalmente, está previsto que los detenidos pasen este viernes a disposición judicial.

El herido sufrió heridas en un pulmón y en un riñón

El tiro le atravesó el pulmón y un riñón también, por lo que al avisar a emergencias, los servicios sanitarios acudieron para auxiliarle con urgencia al Hospital del Mar. En ese momento, no corría peligro su vida. No obstante, el mismo medio afirma que su estado ha empeorado durante la noche, tras haber podido hablar con personas cercanas al herido, de origen chino y de 42 años.