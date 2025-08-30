Redacción Cataluña Agencia EFE 30 AGO 2025 - 14:44h.

Hospitalizado grave el dueño de un bar en Barcelona tras dispararle un cliente que después huyó

Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas y los Mossos ya investigan para identificar al responsable

BarcelonaUna pelea en un bar ubicado en la Rambla Prim de Barcelona capital se saldó anoche con un hombre herido grave por un disparo. Así lo han confirmado los Mossos d'Esquadra a EFE.

Han iniciado una investigación para averiguar la identidad y localizar al autor de los hechos, que huyó del lugar tras lo sucedido a las 21:30 horas de este 29 de agosto, en el distrito de Sant Martí.

Según publica el diario 'Crónica Global' tras obtener información de testigos, la víctima es el dueño de un establecimiento hostelero que se llama Cheng. Estuvo discutiendo antes con un cliente que usaba una máquina tragaperras.

Aunque desconocen si esa disputa en concreto estuvo relacionada después con el tiroteo, ya que fue otro hombre el que usó un arma de fuego contra el propietario del negocio, situado junto a la Avenida Diagonal.

El tiro le atravesó el pulmón y un riñón también, por lo que al avisar a emergencias, los servicios sanitarios acudieron para auxiliarle con urgencia al Hospital del Mar. En ese momento, no corría peligro su vida.

No obstante, el mismo medio afirma que su estado ha empeorado durante la noche, tras haber podido hablar con personas cercanas al herido, de origen chino y de 42 años.