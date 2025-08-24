Europa Press 24 AGO 2025 - 13:52h.

Uno de los jóvenes heridos en el tiroteo de Ávila ha sido detenido en el hospital de Valladolid donde se encuentra ingresado

Otras dos personas que se vieron involucradas en el suceso han quedado custodiadas en "estado crítico" en centros hospitalarios

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años por el tiroteo que se registró el pasado jueves en la calle Maestro Piquero de Ávila y que dejó un hombre de 51 años muerto y varios heridos.

El joven resultó herido en el tiroteo y se encuentra ingresado en el hospital de Valladolid, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

Dos involucrados en el tiroteo, custodiadas en "estado crítico"

De igual forma, otras dos personas que se vieron involucradas en el suceso han quedado custodiadas en "estado crítico". Se trata de un hombre de 38 años que está en el hospital de Valladolid y otro de 26 años ingresado en el hospital de Ávila.

Una pelea entre familias provocó el tiroteo en Ávila

Una disputa entre dos familias provocó el tiroteo de este jueves 21 de agosto en Ávila que acabó con el fallecimiento de un varón de 51 años, heridas a su hijo de 26, ambos por arma de fuego, y otros dos individuos de 38 y 19 años que presentaban cortes producidos por arma blanca.

Los hechos se produjeron el jueves 21 de agosto sobre las 18.44 horas en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II, en Ávila.

La Subdelegación del Gobierno destaca que, tras el suceso, se produjeron momentos de tensión en las inmediaciones de varios centros sanitarios -entre ellos el Hospital General y el centro de salud-, así como en el lugar de los hechos, debido a la presencia de familiares de las víctimas.

En los primeros instantes, fue necesaria la intervención de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazados desde Valladolid, contando igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y de la Guardia Civil.