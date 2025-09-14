Redacción Cataluña 14 SEP 2025 - 10:34h.

La víctima ha fallecido en el hospital y los Mossos tratan de encontrar al autor de los disparos

Tres hombres resultaron heridos graves, dos de ellos en estado crítico, tras ser tiroteados desde una moto

Compartir







BarcelonaHa muerto uno de los heridos críticos en el tiroteo registrado en un parque de la localidad de Mollet del Vallés (Barcelona) este 13 de septiembre. Así lo han confirmado los Mossos d'Esquadra.

La víctima ha fallecido finalmente en el hospital en el que se encontraba ingresada junto a otras dos personas, una de ellas grave y otra también en estado crítico por los impactos de bala.

Según trasladó la policía catalana, que mantiene abierta la investigación del suceso, los disparos se produjeron poco antes de las 1:30 horas en el Parc dels Colors del municipio por causas que tratan de averiguar.

En búsqueda del autor del tiroteo

Tres dotaciones de Mossos y tres de la Policía Local de Mollet se desplazaron al lugar e incluso establecieron controles de entrada y salida en pueblos vecinos para poder detener al autor del tiroteo.

Aún se le sigue buscando este 14 de septiembre. Desde el Ayuntamiento de Mollet del Vallés condenaron enérgicamente lo ocurrido.