Tres personas han resultado heridas graves, dos en estado crítico, en un tiroteo en Mollet del Vallès, Barcelona

Se han establecido controles de entrada y salida en poblaciones vecinas en busca del agresor

Compartir







Mollet del Vallès, BarcelonaTres personas han resultado heridas de gravedad este sábado de madrugada, dos en estado crítico y otra menos grave, tras una agresión con arma de fuego en el Parc dels Colors de Mollet del Vallès (Barcelona). Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que se recibió el aviso sobre la 1.30 y que hay una investigación abierta.

Tres dotaciones de Mossos y tres de la Policía Local intervinieron la zona y establecieron controles de entrada y salida en poblaciones vecinas en busca del agresor, informa el Ayuntamiento.

Se buscan a los ocupantes de la moto

El suceso tuvo lugar poco antes de las doce y media de la noche en el Parc de Colors de la citada localidad, donde se encontraban las personas que han resultado heridas al recibir los impactos de bala que les han disparado desde una moto, cuyo ocupante u ocupantes se dieron a la fuga y se busca este sábado.

Los heridos han sido atendidos por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que los han trasladado a distintos hospitales.

El Ayuntamiento de Mollet, en un comunicado emitido este sábado, explica que las dotaciones policiales que estaban patrullando por la zona fueron alertadas del tiroteo por testigos del suceso.

PUEDE INTERESARTE Encuentran en el río Guadalquivir la escopeta usada en el tiroteo del bar de Carmona

Condena al ataque armado

Al lugar se dirigieron tres dotaciones de la Policía Municipal y tres de los Mossos, cuyos efectivos fueron los primeros que atendieron a las víctimas antes de la llegada de los sanitarios. Los agentes, además, tomaron declaración a los testigos y preservaron la zona de los hechos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Ayuntamiento condena "con rotundidad" los hechos en su comunicado y destaca que sigue en contacto permanente con los equipos que llevan la investigación "para aclarar qué ha pasado".