Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Ciclismo

Las imágenes de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid: cargas policiales y lanzamientos de vallas y botellas en la etapa final

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado
Manifestantes propalestinos ocupan el recorrido de la etapa 21 en Madrid y paran al pelotónEUROPA PRESS
Compartir

Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España 2025 a su paso por la capital.

Cargas policiales y lanzamientos de vallas y botellas en la etapa final de La Vuelta por Madrid
Cargas policiales y lanzamientos de vallas y botellas en la etapa final de La Vuelta por Madridtelecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado mirando hacia la estación ferroviaria de Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado
Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Pradotelecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de La Vuelta debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes.

Las imágenes de los manifestantes cortando el recorrido
Las imágenes de los manifestantes cortando el recorridotelecinco.es

Ante esta situación, la organización de La Vuelta canceló todo y los corredores se bajaron de las bicicletas para subirse a los coches de sus equipos. La organización ya había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de los altercados, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente.

Suspendida la última etapa de la Vuelta Cicilista 2025 por las protestas propalestinas en Madrid
Suspendida la última etapa de la Vuelta Cicilista 2025 por las protestas propalestinas en MadridEP
Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid
Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de MadridEFE

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los deportistas habían ido por una variante. No en vano, muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta cambia recorrido
La Vuelta cambia recorridotelecinco.es

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas contra el "genocidio" en Gaza a raíz de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.

Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid
Las manifestaciones propalestinas cortan el recorrido de la Vuelta en el centro de MadridEFE
Temas