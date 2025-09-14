Se suspende la última de la Vuelta Ciclista a España 2025 marcada por las protestas propalestinas en el centro de Madrid

AL MINUTO | Suspendida la última etapa de la Vuelta Ciclista por las protestas propalestinas

Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España 2025 a su paso por la capital.

Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado mirando hacia la estación ferroviaria de Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de La Vuelta debido a las protestas propalestinas, protagonizando así los primeros incidentes.

Ante esta situación, la organización de La Vuelta canceló todo y los corredores se bajaron de las bicicletas para subirse a los coches de sus equipos. La organización ya había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de los altercados, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los deportistas habían ido por una variante. No en vano, muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas contra el "genocidio" en Gaza a raíz de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.